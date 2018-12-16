前蘇聯「30天不睡覺」恐怖人體實驗電影化　網傳實驗者成活死人？

二戰時期經常流傳不少恐怖都市傳說，除了納粹德軍的生化士兵及納粹飛碟外；當中另一個詭異傳說，必定是前蘇聯睡眠實驗。如今這個恐怖實驗即將拍成一齣電影，而電影公司希望能在明年春季上映。電影《The Soviet Sleep Experiment》將由Barry Andersson執導，並由《荷里活往事》（Once Upon a Time in Hollywood）中的「波蘭斯基」（Polanski）Rafal Zawierucha主演。

電影《The Soviet Sleep Experiment》以4名實驗者為主，分別由Chris Kattan、Michael Villar、Charles Hubbell及Paul Cram主演。（網上圖片）

據了解，前蘇聯睡眠實驗在2009年網上流傳的恐怖都市傳說。據悉，這個實驗發生在1940年代，講述一群前蘇聯的科學家因得到政府軍方支持後，以「不睡覺30天便可重獲自由」為誘餌，成功找到五名犯人接受這項「挑戰」。網上指，這試驗的目的就是要研究，如果人類持續30天不睡覺，最後會發生什麼事。

據了解，電影《The Soviet Sleep Experiment》將由Barry Andersson執導。（網上圖片）

於是，科學家把他們安置在一個密室，而內裏為他們提供足夠的水及食物、廁所及娛樂設施，然後觀察他們在密室的一舉一動。當時有指，科學家為了確保實驗者不睡覺，會在供應給他們的氧氣中，混入興奮劑。當時實驗者在實驗開始前5天仍能言談甚歡；但由第六天開始，情況急轉直下，負能量激增，甚至有人開始出現幻覺。這狀況維持到第15日，科學家終於忍不住，並決定打開密室門。他們發現5名實驗者中有1名死亡，而倖存者的身體完全破裂，胃部、大腸、肝臟、腎臟全被挖出來。最詭異的是，他們只吃了前五天的食物，其餘十天的食物原封不動。最終，實驗被停止，軍方希望押送他們到醫院。可是，據了解，他們奮力抵抗，最後造成兩名前蘇聯特種部隊人員及1名實驗者死亡。據當時驗屍報告指出，實驗者體內血液氧含量是正常人的三倍，及由於體內肌肉激增，導致體內九條骨被壓斷。

前蘇聯「睡眠實驗」將拍成恐怖電影，電影公司預料明年春季即可上映。（網上圖片）

雖然這恐怖傳說不知道從那冒出，但當時已經有網民發現這恐怖的怪物樣，是來自一個名為「Spazm」的萬聖節公仔。至於前蘇聯是否有類似相同的人體實驗，至今仍沒辦法得到確認。至於電影《The Soviet Sleep Experiment》，則改為4名實驗者，由Chris Kattan、Michael Villar、Charles Hubbell及Paul Cram分演；而獲得艾美獎的化妝師Crist Ballas將擔任電影的美術指導。另外，《星空奇遇記》（Star Trek）Crist Ballas將擔任電影執行製作人。