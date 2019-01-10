【廉政風雲】李克勤唱主題曲　戲癮發作自薦挑戰呢個角色！

今年賀歲片檔期相當熱鬧，當中由麥兆輝執導、莊文強與黃斌監製，劉青雲、張家輝、林嘉欣主演的《廉政風雲 煙幕》亦很受關注，電影鐵定今年大年初一於中港台三地同步上映，相信會是新年猛片之一。電影卡士大，連主題曲《活埋》都找來「靚聲王」李克勤主唱，不過對於只能演繹電影主題曲，克勤就似乎不夠滿足，直接向導演麥兆輝毛遂自薦。

電影由《無間道》系列、《竊聽風雲》系列、《無雙》幕後班底精心打造，由麥兆輝執導、莊文強與黃斌監製，劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠儀、方中信、陳家樂、湯怡等傾力合演。（劇照）

《廉政風雲》由劉青雲、張家輝、林嘉欣兩帝一后，這個「金三角」陣容，絕對是不容小覷。這部有份量的賀歲大片，主題曲《活埋》的MV最近曝光，由李克勤主唱，他表示這次覺得責任重大：「以前錄音，只要自己滿意，監製收貨就得，但今次《廉政風雲 煙幕》是賀歲大片，希望宣傳上可以幫到手，最緊要導演、監製都肯收貨，幸好錄音時他們沒有來監場，否則壓力更大！」

克勤說：「聽到這首歌的第一個感覺是，真的非常《廉政風雲》，如果要為這齣戲去做一首主題曲，應該就是這首歌，十分貼題！」

克勤表示自己也很了解麥兆輝導演的作品，錄音時盡量幻想三大主角在戲中的畫面：「最鍾愛麥導演所營造的氣氛與張力，一切來得十分自然，令觀眾很容易置身其中。」不過，克勤似乎不滿足於只為電影獻聲，一邊唱歌一邊更挑起了克勤的戲癮。他表示自己很期待在演戲上與麥導演合作，就算是扮棵樹、路人甲都可以，又或者導演的作品向來有很多警察、CID、「散仔」等（角色）都想挑戰。

克勤渴望跟導演合作，就算在戲中扮樹都無問題！

不要以為克勤外表正經，以往亦多數演正派角色，原來他心底最渴望挑戰的竟然是陰暗的奸角：「如果要在《廉政風雲 煙幕》的角色當中選擇，我最想演殺手，但怕說服力不大，所以我會揀關鍵證人，話明『關鍵』，即是在戲中擔當重要角色，但又不用太重戲，做少少、成效多多！」

張家輝和劉青雲繼《掃毒》之後，事隔五年再度合體。（劇照）

對於，克勤毛遂自薦，麥導演笑言：「考慮吓啦，有啱嘅角色會搵佢！雖然克勤演過好多戲，但多極都係少，他在演戲上仍有很大空間發揮。」據知，《廉政風雲 煙幕》之後亦有續集故事，未來能否看到克勤挑戰演奸角？大家就要拭目以待！