【廉政風雲】老闆獨愛「風雲」　麥兆輝諗爆頭改戲名

由麥兆輝執導、劉青雲和張家輝等演員主演的《廉政風雲》上映在即﹐《廉政風雲》一片名稱和麥導演以往拍的《竊聽風雲》系列名稱非常類同﹐究竟是否故意改相似的片名去吸引觀眾呢？麥導演在最近澳視澳門播出的《導亦有道》專訪中﹐大談在改《廉政風雲》這名稱時﹐也和老闆楊受成先生有一番爭論。

《廉政風雲》電影命名上有一番爭論。（網上擷圖）

在最初創作劇本的時候﹐因為電影是和廉政公署有關﹐麥兆輝就為電影暫定了《廉政風雲》這名字。後來﹐由於《廉》的主題是買賣私煙﹐故他再想了一個別出心裁的戲名—《煙幕》﹐名稱緊扣主題。但他的老闆楊受成覺得之前《竊聽風雲》系列叫好又叫座﹐想再創「風雲熱潮」﹐堅持沿用《廉政風雲》一名。

《廉政風雲》將會有三部曲。（《導亦有道》擷圖）

作為創作人﹐麥兆輝選擇怎樣為他的創作理念把關？他坦言也被難倒。最後他巧妙地為電影改了一個合二為一的名字—《廉政風雲 煙幕》﹐既可不逆老闆之意﹐也能與之後的兩部曲：黑幕和內幕相互呼應﹐一舉兩得。不過事情並沒完美﹐在創作與現實間也有其需要取捨的地方﹐為什麼？因為在訪問播映後﹐最後電影也正式改名為《廉政風雲》﹐不知道麥導演會否覺得有點遺憾呢？