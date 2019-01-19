【毒魔2】5招撇甩首集負評　「血蜘蛛」續集造型180度大變身

雖然當初《毒魔》（Venom）上映時，外媒的批評猛烈，網友們的評價也相當兩極，但全球仍狂賣8.55億元，躍上2018年票房十大電影，這也讓Sony Pictures信心大增，據外媒報導，編劇已開始編寫劇本，且原班人馬湯哈迪（Tom Hardy）與米雪威廉絲（Michelle Williams）也都將回歸演出。

《毒魔》續集將由以原班人馬湯哈迪與米雪威廉絲上陣。（劇照）

而導演Ruben Fleischer由於接下來要忙着拍攝《喪屍樂園》（Zombieland）續集，可能無法回歸接手執導，而為了吸取教訓，並贏回觀眾對《毒魔》的信心，以下列出5個簡單就可以改善的方式，讓續集更好看！

1. 擺脫活地夏里遜的假髮

《毒魔》的第一段片尾，就已經替續集鋪路。Eddie Brock到監獄採訪的殺人魔Cletus Kasady，由活地夏里遜（Woody Harrelson）所飾演，這名角色在原作漫畫裡，原本與Eddie是囚友，但不幸被共生體「血蜘蛛」（Carnage） 附身，而成為另一個強大反派。

有影迷指活地夏里遜扮演的「血蜘蛛」頭上的假髮令人出戲。（劇照）

「血蜘蛛」作為續集的大魔王，漫畫迷們當然很樂意！不過他頭上的那頂假髮也意外地引起許多哀嚎，不少人表示這頂假髮讓人出戲，還好這是一個容易解決的錯誤，或許續集可以讓活地夏里遜以短髮或甚至光頭現身，才不會讓那頂假髮，掩蓋了整個角色的光芒。

「血蜘蛛」Cletus Kasady於漫畫中原為Eddie的囚友。（Marvel）

2. 保持一致調性

將《毒魔》定位為黑色喜劇路線，或許能夠吸引部分觀眾，但這卻也是《毒魔》最被攻擊的缺點之一。導演將過去執導《屍樂園》的公式，同樣搬至《毒魔》，但這次電影卻給人調性混淆不清的感受。

當我們看到Eddie深受身體變異所苦、生活不如意、與敵人大戰，這些場景卻又不時穿插着Eddie與共生體的互相調侃，當主角走到悲傷、驚悚等情緒，下一秒卻又來個笑點，這種突兀的轉換，反倒讓觀眾感到困惑。

亦有指Eddie與「毒魔」忽然「自攻自受」令人難以投入劇情。（劇照）

3. 多花錢在CGI特效

在大螢幕上創建《毒魔》這樣的角色，需要大量的電影合成影像（CGI）以及後製特效，而在首集出現的「共生體大戰」，特效打鬥的部分，被許多網友說處理不佳，好像只是在看兩坨液體互毆，場面非常混亂。

由於大量特效會提高製作成本，最簡單的方法是，減少續集裡不必要的共生體場景，且將特效專注在某些重點劇情，像是續集大家最關注的敵人「血蜘蛛」與「毒魔」的對戰。

《毒魔》首集中的「共生體大戰」遭網友負評。（劇照）

4. 刪除不必要角色

《毒魔》裡有許多冗贅的劇情可以刪減，讓節奏更明快。像是Eddie與女遊民Maria買報紙，以及在實驗室發現她的劇情，或是女科學家佔劇情的比重太大，以上兩角似乎對劇情影響並不大，反倒可以拿來解釋為什麼Eddie與Anne兩人關係會迅速崩壞？或是更着重毒魔與Eddie之間的亦敵亦有的矛盾相處，對於劇情來說似乎都更有幫助。

女遊民Maria由Melora Walters扮演。（劇照）

5. 換掉主題曲

配樂是電影的靈魂之一，像是Post Malone與Swae Lee共同為《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）創作的主題曲《Sunflower》，就大受好評。

而這次Sony找來Eminem為毒魔創作，Eminem選擇以斷斷續續的詞彙，表達Eddie被寄生的精神錯亂反應，快速的節奏也傳遞出毒魔的野性。

「當我彷彿聞到了大象糞便的味道就變得興奮難耐，去他的我是說聞到了甘露，都去死吧，我用加速度穿過地獄又炸了自己。福士汽車、TaleSpin，這桶和我蒼白的皮膚很相配，我又再次得獎了，我從Hellmann家中走出來時瘦得像個鐵軌。」從歌詞就可看出Eminem的個人風格，而想當然這首歌評價十分兩極，或許Sony可以考慮續集換個主題曲？

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