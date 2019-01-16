【阿凡達 2】分4集6年上　占士金馬倫：向《銃夢：戰鬥天使》借鏡

美國史詩式科幻電影《阿凡達》於2009年12月10日上映，近日IG興起「#10yearschallenge」，《阿凡達2》亦將於10年後2020年12月18日上映，其實早在2016年，導演James Cameron宣布將拍攝四部《阿凡達》續集，《阿凡達3》將於2021年12月17日上映、《阿凡達4》將於2024年12月20日上映以及《阿凡達5》則於2025年12月19日上映。

《阿凡達》快將上映10週年。（網上圖片）

近年不少電影開始傾向以「背靠背電影製作」來進行拍攝，指兩部電影或兩集劇集接續著拍攝，以節省成本和時間，譬如說韓國電影《與神同行》和《與神同行：終極審判》、Marvel電影《復仇者聯盟3 : 無限之戰》與《復仇者聯盟4》以及《格雷的五十道色戒2》和《格雷的五十道色戒3》。今次《阿凡達2》和《阿凡達3》，還有《阿凡達4》和《阿凡達5》都是採取同樣方式來進行拍攝。

近年不少電影偏向於兩部電影接著拍攝的手法，大慳成本。（網上圖片）

而早前該片的製片人Jon Landau透露了有關《阿凡達2》的消息，他指：「拍攝《銃夢：戰鬥天使》時從中學習了，以此為借鏡，會在《阿凡達2》上會呈現出大量細節，放大情節在人物之上，令整個故事結構更豐富。」

在《阿凡達2》中，將會呈現出更龐大的製作。（網上圖片）

其實在2018年11月14日James Cameron宣布已完成一眾主演的拍攝，當中除了在室內進行拍攝之外，更有在注入227萬公升水的大水缸中拍攝水中戲份，有指《阿凡達2》的劇本更會滿足一眾粉絲，讓他們看到想看的大量畫面！

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