連《阿凡達》都10年啦！　一文睇盡2009年十大必睇電影

現在我們正式告別2018年來到了全新的2019年。接下來有許多值得期待的電影正在等着各位影迷們。就在一年之初，除了對未來各種強片的期待之外，稍微回顧一下十年前的過去也別有一番風味──也就是2009年。2009年是21世紀第一個十年的結尾，值得一提的是，我們在那一年內欣賞過許多強片，與我們一同告別2000年代初期。為了回憶那特別的一年，以下是cinemablend網站公布的2009年10部最令人印象深刻的電影作品，無論評價、商業票房，或在技術方面都是驚艷之作。

10. 《保衛奇俠》（Watchmen）

在《戰狼300》（300）之後就證明了自己的漫畫改編實力，導演Zack Snyder以《保衛奇俠》二度嘗試漫改電影，改編自備受好評，並且徹底改變超級英雄類型漫畫的DC漫畫迷你系列。

Zack Snyder導演執導的這部《保衛奇俠》在改編上極度貼近原作漫畫中的各種要素，讓本片一直到十年後的今天依然備受粉絲討論。無論你對於《保衛奇俠》的感想如何，與那個年代的超級英雄電影比起來，這部在黑暗風格的呈現上絕對是相當特別的一部作品，也帶來了一種更加成熟的劇情，並且解構了超級英雄故事中的各種老梗（老土情節）。

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+ 4 + 3 + 2

9.《醉爆伴郎團》（The Hangover）

這部辛辣的喜劇電影上映至今已經有十個年頭了，這類型的電影在過去也鮮少能夠成為一種現象級的流行文化，但由Bradley Cooper等主演的《醉爆伴郎團》成功達到了這點。這部電影的劇情講述了3位朋友試圖釐清他們在毫無記憶的單身派對之夜到底做了什麼，而在過程中他們在拉斯維加斯捲入難以脫身的風波，《醉爆伴郎團》也成為了2009年最具話題的電影之一。

除了獲得了相當高的正面評價之外，《醉爆伴郎團》在全球也締造了4億6700萬美元的票房成績，讓本片成為了2009年票房成長速度第10高的電影，同時也是影史票房成長速度第6高的限制級（R）電影。比較可惜的是後續的兩部續集作品在各方面都無法達到第一集的水準。

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+ 3 + 2

8.《狐狸先生無得頂》（Fantastic Mr. Fox）

導演Wes Anderson過去在多部真人演出的電影中已經展現出他那「強迫置中」的怪誕拍攝手法，但這一次觀眾看到他嘗試了動畫類型。改變自Roal Dahl的同名著作，《狐狸先生無得頂》講述了標題上的那位狐狸先生與他的家人與一群農夫鬥智鬥勇的故事，而這群農夫也受夠了狐狸先生不斷偷取他們的財產。

本片忠實呈現出原作故事的同時，依然展現出Wes Anderson充滿創造力的風格。《狐狸先生無得頂》在當年也入圍了奧斯卡最佳動畫長片。這部電影就如同其他Wes Anderson作品一樣，絕對是一部相當怪誕的電影，但同時也是一部能夠闔家觀賞的好電影。

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+ 3 + 2

7.《喪屍樂園》（Zombieland）

在《喪屍樂園》（The Walking Dead）影集系列正式開播的許多年前，當時殭屍類型電影的風潮也再度興起，《喪屍樂園》的演員包含了Woody Harrelson、Jesse Eisenberg、Emma Stone以及Abigail Breslin，講述四位主角一同在這個遭到殭屍佔據的世界中尋找安身之處。

觀眾當時已經看過不少殭屍主題的喜劇片了，但《喪屍樂園》無疑是最獨特的一部，呈現出各種令觀眾享受的要素，同時結合了血腥與各種笑料，而其中一個最大的笑料是來自Bill Murray的客串演出。《喪屍樂園》的熱門程度讓這部電影在當年成為了有史以來票房成長速度最快的殭屍電影，直到多年後被《地球末日戰》（World War Z）超越。而《喪屍樂園》確實是一部相當優秀的獨立電影，觀眾們也終於將在今年10月看到望穿秋水的續集作品《喪屍樂園2》（Zombieland 2）。

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+ 3 + 2

6.《哈利波特—混血王子的背叛》（Harry Potter And The Half-Blood Prince）

《哈利波特—混血王子的背叛》並不一定是《哈利波特》電影系列中最棒的一部，但絕對是這個系列的其中一個高峰。這部電影在原作小說版上市4年後正式登上大銀幕，《哈利波特—混血王子的背叛》忠實呈現出原作小說的樣貌，同時也為這個系列帶來一些較為成熟的要素，為哈利與夥伴們在不久的將來與佛地魔（Voldemort）和食死人（Death Eaters）的正面對決鋪路。

《哈利波特—混血王子的背叛》不只在評價上獲得了比前作《鳳凰會的密令》（The Order of the Phoenix）更加優秀的成績，在票房表現上也十分出色。在全球締造了9億3400萬美元的驚人成績，讓本片成為了影史票房成長速度第8高的作品好一段時間。在這部電影上映的同時，原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）也表示《哈利波特—混血王子的背叛》是她在電影系列中最愛的一部，增加了這部電影的熱門程度。

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+ 5 + 4 + 3

5.《星空奇遇記》（Star Trek）

《星空奇遇記》系列在2009年推出的時間點有些尷尬，這系列的上一部電影為2002年的《Star Trek Nemesis》 獲得了失敗的結果，而電視劇系列《Star Trek: Enterprise》在2005年正式播畢時也沒有給觀眾留下深刻的印象。片商決定要帶領觀眾回到過去，重新造訪James T. Kirk、Spock以及原作系列中的其他角色，這一次觀眾也將會看到他們相遇的過程，因此《星空奇遇記》誕生了。

因為這部電影設定在另一個平行世界中，讓導演J.J. Abrams以及電影的創意團隊能有更多空間可以發揮，同時也不需要顧及系列的連續性。雖然這部重啟電影以及後續的兩部續集都在死忠的Star Trek粉絲之間獲得了兩極的評價，但總體來說2009的《星空奇遇記》電影的確達到了重啟這個系列的目的，本片在維持住正面評價的同時也在全球締造了3億8500萬美元的票房成績。

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+ 3 + 2

4.《阿凡達》（Avatar）

在帶來了一部影史票房成長速度最快的電影之後，你還能做什麼呢？當然就是打破自己的紀錄啦，這就是James Cameron的作法，他利用《阿凡達》成功打破了他在過去12年來以《鐵達尼號》（Titanic）創下的票房冠軍寶座。James Cameron一直等到電影技術達到他心中的理想之後才着手開始這部《阿凡達》電影計畫，慢工出細貨永遠都是一件好事。

《阿凡達》的動態捕捉技術在當採用了前所未有的全新技術，這也讓片中的Na’vi星人以及阿凡達軀體能夠看起來如此逼真寫實。這部電影毫無疑問的也成為了2009年視覺效果最震撼的電影。而到了2020年底，觀眾終於將會在《阿凡達2》重返潘朵拉星（Pandora），而接下來還有其他3部續集正在計畫中。

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+ 4 + 3 + 2

3.《希魔撞正殺人狂》（Inglorious Basterds）

Quentin Tarantino導演的作品中最值得觀眾期待的特色，當然就是大量的暴力美學。而《希魔撞正殺人狂》也不例外，這次觀眾看到了Quentin以各種誇張暴力血腥所呈現出的二戰故事，本片的劇情講述一群猶太裔美國士兵以殘殺納粹為樂，而一位納粹親衛隊上校則試圖尋找並殲滅這個軍事團隊。

與《希魔撞正殺人狂》電影本身獲得同等殊榮的演員就是Christoph Waltz，他以Hans Landa上校一角成功囊括了金球獎以及奧斯卡金像獎的最佳男配角獎。就如同其他類似題材的電影一樣，《希魔撞正殺人狂》豪不避諱地帶來了許多爭議內容，但絕對是Quentin Tarantino作品中最令人印象深刻的其中一部。

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+ 3 + 2

2.《D-9異形禁區》（District 9）

雖然科幻電影一直以來都是個相當熱門的類型，但這個類型在故事新鮮感上的呈現也一年比一年還要更加困難。但《D-9異形禁區》成功達到了這個目標，因為與其帶來一部標準的外星人入侵故事，這部導演Neil Blomkamp的作品講述了一群完全沒有惡意的弱小外星人來到了地球，並且被迫住在南非的集中營中。

《D-9異形禁區》同時探討了排外心理以及種族隔離，這也使這部作品獲得了許多正面肯定，在當年入圍了4項奧斯卡金像獎以及1項金球獎的肯定，更別提以3000萬美元的成本在全球締造了2億1000萬美元的票房表現。目前看來本片推出續集的機會依然不低，但《D-9異形禁區》身為一部前衛的科幻電影本身就已經很完美了。

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+ 3 + 2

1.《沖天救兵》（Up）

彼思（Pixar）雖然已經不是過去那間萬無一失的完美工作室，但他們的電影作品成功的例子依然遠遠大於失敗。其中一部最熱門的電影作品就是《沖天救兵》，本片也是被迪士尼收購後的彼思最後一部「獨立創作」作品。《沖天救兵》的開場片段，也就是Carl Fredricksen與Ellie白頭偕老的一生，本身就是一段相當優秀的敘事手法，片中敘述Carl Fredricksen與Russell關係也帶來許多幽默的橋段，而就如同觀眾預料的一樣，這部電影在動畫的表現上依然維持着彼思系列一貫的高水準。

《沖天救兵》在當年抱走了兩座金球獎，在奧斯卡金像獎也入圍了三座大獎，最終也抱走了兩座小金人。《沖天救兵》不僅在2009年成為了一部深受觀眾喜愛的電影，在十年後的今天依然是彼思系列中最令人印象深刻的故事之一。

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+ 17 + 16 + 15

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