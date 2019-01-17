【異能仨】占士麥艾禾噏唔出24人格名　靠茜爾莎羅倫演活「Jade」

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適逢M. Night Shyamalan執導驚悚片《思·裂》（Split）與《不死劫》（Unbreakable）共同續集電影《異能仨》（Glass）宣傳期，主演的英國男星占士麥艾禾（James McAvoy）馬不停蹄地在美國展開宣傳，跑遍各大節目分享拍攝趣聞與近況。

占士麥艾禾在《異能仨》中演繹的角色凱文具有24個人格，在《Good Morning America》受訪時，他被要求一口氣唸出每個角色的名字，一連串名字從他口中講出來超搞笑。不過他也表示並非每個人格都有名字，有的甚至僅以「那位女人」稱呼。

在另一個節目《The Late Show with Stephen Colbert》上，他透露揣摩其中一個人格的靈感來自茜爾莎羅倫（Saoirse Ronan）。兩人多年前曾一同演出《愛．誘．罪》（Atonement），他憑記憶中茜爾莎羅倫11歲時的聲音來詮釋該人格。

不是她現在的聲音，或許是她之前的聲音，她在我記憶中的聲音，音調非常高而圓滿
占士麥艾禾

《異能仨》中占士麥艾禾人格「思·裂」，點圖重溫系列劇照▼

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占士麥艾禾在《異能仨》其中一個人格「The Beast」時常裸露上半身，劇照看起來體態完美非常強壯，肌肉線條清晰可見。《The Late Show with Stephen Colbert》主持人質疑是電腦特效，占士麥艾禾則忙着澄清肌肉是真的非電腦修圖，可是他當時控制飲食與勤健身的成果。

占士麥艾禾在《異能仨》中肌肉線條清晰可見。（劇照）

《異能仨》於1月17日在香港上映。

占士麥艾禾上《The Late Show with Stephen Colbert》片段▼

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】

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