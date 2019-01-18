【新喜劇之王】周星馳慧眼組女團　疾風少女出道：努力不會白費

去年內地推出女子選秀節目《創造101》話題四起，經過兩個多月的比拼下最終選出11位女子組成《火箭少女101》出道。其中有幾位未能出道的遺珠的確令人覺得可惜，不過最近她們被導演周星馳睇中組成女團《疾風少女》，第一個工作就是擔任唱電影《新喜劇之王》的主題曲，不禁令人覺得是一個非常好的際遇，可以話「塞翁失馬焉知非福」星途被睇好。

周星馳推出電影《新喜劇之王》，邀請落選的《創造101》女生組團出道。（網上圖片）

在《創造101》中有幾位女生才藝了得亦相當有實力，可是最後佔不上一席位遭淘汰，包括李子璇（第11名）﹑王菊（第15名）﹑劉人語（第13名）﹑高穎浠（第17名）﹑戚硯笛（第18名）﹑呂小雨（第20名）﹑陳芳語（第26名），原以為星途就此告一段落，剛好她們的實力被周星馳睇中，覺得她們身上的故事就猶如電影的宗旨「堅持初心不斷努力」，所以組成《疾風少女》重新出發，演唱電影《新喜劇之王》的主題曲《疾風》：「我聽說她們都是在一個比賽裡面失敗過，所以我就覺得希望邀請她們來就是跟我一起唱這首歌。」

《疾風少女》唱電影主題曲《疾風》。（網上圖片）

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如此幸運被周星馳睇中，《疾風少女》們都相當感動，其中李子璇就表示：「我覺得更多的是感動，因為自己的努力還有奮鬥被大家看到和認可。」而劉人語覺得失敗者終有一日會發光發亮：「在星爺的電影裡面，對小人物有很多的關注。小人物也是會閃閃發光，所謂的失敗者不會永遠失敗。我知道努力不會白費，只會讓明天更加閃耀，我知道一直堅持的初心，會讓沒有實現的未來早早來到，就像現在的我們，遇見星爺組成《疾風少女》。」覺得這部電影非常激勵她們。

事實上選擇《疾風》這首歌作為電影的主題曲，全因該歌是周星馳的最愛之一，同時歌曲帶出一種「永不放棄」精神，非常配合電影的主題，周星馳表示：「因為這個電影他說的是一個演員的奮鬥故事，還有說他不斷失敗不斷站起來，這個歌完全說的就是這種精神，所以就用這個歌。」不少網友都替偶像好好多謝星爺，感謝他給予她們機會令她們繼續發光發亮。

周星馳覺得《疾風》好代表電影宗旨。（視覺中國）

二十年前周星馳﹑張栢芝主演的電影《喜劇之王》大受歡迎，事至今日該電影重播率仍然非常高，是一部令人難以忘記的經典之作。二十年後周星馳重拍推出《新喜劇之王》令人相當期待，該電影將會在大年初一上映。

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