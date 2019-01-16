吳孟達《流浪地球》大年初一上映　隔空對戰周星馳《新喜劇之王》

今個新年大年初一除了有周星馳星爺帶住《新喜劇之王》回歸，以及一連串的港產賀歲片《恭喜八婆》、《如珠如寶》、《你咪理，我愛你！》和《廉政風雲》等，原來仲有一套由吳孟達和吳京等人所演的《流浪地球》，於內地同樣在大年初一上映，看來星爺跟達叔會進行一次隔空對戰！

周星馳跟吳孟達自《少林足球》後，已有17年沒有合作了。（網上圖片）

可能在往後日子都未必可以再見到周星馳跟吳孟達合作。（網上圖片）

數起星爺舊作，幾乎套套都有吳孟達在旁，兩人可謂是最佳拍檔！但早前達叔出演內地一個訪談節目，講到現在跟星爺有一種老死不相往來的感覺時，多少都有一份唏噓，同時都令到兩人的粉絲大叫可惜。

《流浪地球》於2017年5月26日在山東省青島市正式開拍。（影片截圖）

今次吳孟達的新戲是是改編自同名小說的中國科幻電影，講述在不久的將來太陽即將毀滅，人類已無法生存。在面對絕境下，全人類開啟了「流浪地球」的計劃，試圖帶着地球一起逃離太陽系，尋找新家園。其實此書獲得了中國科幻銀河獎特別獎，更令到達叔講出︰「不相信這個劇本是一個中國人寫的，覺得可能是國外買過來的。」

達叔表示拍攝《流浪地球》真的好辛苦！（影片截圖）

之後當吳孟達進了劇組開始拍攝後，其實過程也十分辛苦，「負重吊威也真的很辛苦，但身邊的演員們都在堅持着」、「為了中國科幻，我也要和大家一起拼了，值了！」據知達叔拍這戲真的很累，每次拍完所做的第一件事就是吸氧氣，可想而知辛苦程度有多高。

《流浪地球》主題曲由孟美岐主唱。（網上圖片）

另外，《流浪地球》主題曲《有種》由韓國女團宇宙少女兼內地限定女團火箭少女101成員孟美岐主唱，「現在的我不想再閃躲，落敗都比懦弱光榮」歌詞都十分激勵人心，相信在新一年透過電影繼續帶新正能量給觀眾！