【Marvel】變種特攻加入MCU在即　「X教授」占士麥艾禾唱反調睇淡

《變種特攻》、《神奇4俠》及《死侍》等電影重歸MCU大家庭在即，不少影迷及漫畫迷都滿心期待變種特攻與復仇者聯盟會在同一電影宇宙觀登場；然而，在《變種特攻》電影系列中飾演後生版「X教授」（Professor X）的占士麥艾禾（James McAvoy）卻大唱反調，坦言《變種特攻》難以融入MCU的電影宇宙觀。

2000年上映的《變種特攻》，揭開了超級英雄改編電影的熱潮。（《變種特攻》劇照）

在2000年上映的《變種特攻》（X-Men），是首批開啟超級英雄漫畫改編電影潮流的電影之一。該系列電影很快便成為20th Century Fox的發展重點，不知不覺該系列已經經營了將近20年。

《變種特攻：黑鳳凰》及《新異變人》後，由20th Century Fox擁有的版權，將再次回到Marvel Studio手中。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

《變種特攻》的時間線一向非常紊亂，不同的前傳及衍生的作品，除了令影迷難以理解整個系列的時序外，作品與作品的連續性也難以持續。而今年《變種特攻》電影系列也相當繁忙，因為今年將有兩部新作品推出，包括6月上映的《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）及8月上映的《新異變人》（The New Mutants）。

由於迪士尼與20th Century Fox合併將在今年完成，而早前迪士行行政總裁Bob Iger表明，變種特攻及神奇4俠將加入MCU大家庭，故一般相信《新異變人》或將是20th Century Fox最後一齣《變種特攻》系列電影。

《復仇者聯盟》3把多個超級英雄放在同一宇宙世界，奈何變種特攻、神奇4俠因版權問題，仍然沒有這機會，所以不少影迷及漫畫迷都非常期待三者的聯乘合作。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

雖然變種特攻好大機會融入MCU宇宙觀中，但仍有可能是Marvel Studio重啟拍攝《變種特攻》及《神奇4俠》，就如當年引入湯賀蘭版《蜘蛛俠》一樣。而在Yahoo!訪問中，「X教授」占士麥艾禾被問及他對變種特攻即將加入MCU的想法。雖然影迷或漫畫迷非常期待，然而他對此卻不感樂觀：「我不確定變種特攻是否可以融入MCU，或許他們可以。我認為復仇者聯盟世界中，只有數十位超級英雄領導，大概兩支足球隊的人數；然而在變種特攻的世界，將會有有數十萬甚至數百萬超級英雄，所以是非常不同的。」占士麥艾禾同時指出，若果負責人希望兩者聯乘合作，相信他們會找到一種方法讓這事發生。

如Sony合作的蜘蛛俠電影，是Marvel Studio其中一次重要的工作。如今蜘蛛俠已順利加入MCU中。（《蜘蛛俠：強勢回歸》劇照）

相信占士麥艾禾的擔憂不是不無道理，因為《變種特攻》的發展已經差不多20年，然而在MCU的世界裏，沒有單一事件曾提及他們，所以很難令兩者能夠自然地融合一起。