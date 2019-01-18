【藍色生死戀】大陸翻拍電影版許凱擔正　大膽改走原裝宋承憲戲份

大陸小鮮肉許凱憑陸劇《延禧攻略》中的「富察傅恆」一角爆紅中、港、台，雖然他跟魏瓔珞（吳謹言飾）在戲裡沒有開花結果，而吳謹言又跟皇上聶遠將感情延續至即將開播的《皓鑭傳》中，許凱唯有「另尋覓佳人」，轉戰到下月14日情人節上映的中國電影版《藍色生死戀》中！

許凱主演的陸版《藍色生死戀》暫定檔於2月14日上映。（網上圖片）

其實2月14日這個檔期除了有由許凱擔正出演的《藍色生死戀》外，還有由王大陸主演的《一吻定情》，兩套作品翻拍自韓、日劇，也是兩大男神硬撼情人節票房的大戰！不過在中版的《藍色生死戀》中，則有一個位進行了極大改動，就是由許凱扮演的角色在原版本是男配角，但來到電影中卻搖身一變成為了男主角，未知這個舉動是純改劇本還是為了許凱度身訂造呢？

其實在上月，原版主演宋承憲在個人Instagram，上傳多張跟宋慧喬拍攝《藍色生死戀》時的照片，令人腦海內即時充斥當年的回憶。（網上圖片）

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喬妹當年仲係19歲咋！（網上圖片）

喬妹一角由內地演員趙露思出演，她只有20歲，早前更有出演過陸劇《鳳囚凰》，跟宋威龍和關曉彤對戲。（網上圖片）

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《藍色生死戀》講述沒有血緣的男女主角「俊熙」和「恩熙」的悲慘愛情故事，原版主演陣容包括宋承憲、宋慧喬和元斌，都是大紅大紫的當紅人物，原本俊熙和恩熙是相親相愛的好兄妹，一次車禍經血液檢查而得知兩人毫無親戚關係，而在朝夕相處之中漸生情意，但在恩熙有富家子弟追求，而俊熙也有未婚妻的底下，兩人不惜眾叛親離仍是要決定廝守一生。但如今男一許凱將以富家子弟的身份登場，未知最終內地版本的《藍色生死戀》又會如何改動呢？