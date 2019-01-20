【殺神3】時隔《生死時速》爆紅25年　奇洛李維斯有望憑新片翻身

今年即將邁向55歲的Keanu Reeves，雖然早就是大叔的年紀，卻依然能在銀幕上和女星大演感情對手戲，帥氣依舊。今年剛好也將是他以「生死時速」（Speed）全球爆紅的25周年，他的新片「捍衛生死線」（英文劇名為Replicas）上周在美首映票房失利，他有如老僧入定，並不氣急敗壞，因為夏天他就將在眾所期待的「殺神John Wick 3」再度披掛上陣，殺個痛快，有機會再造賣座勝績。

將近25年前的夏天，成本不算大的「生死時速」在全球各地陸續上映，起先並不被特別看好，畢竟同時期推出的影片包括Mel Gibson首度搭檔Alicia Christian Foster的「超級王牌」等，然而「生死時速」憑着快節奏、令人無法喘息的緊湊內容，贏得觀眾的喜愛，在台灣甚至票房是「超級王牌」（英文劇名為Maverick）的3倍以上，原本只稱得上是偶像男星的Keanu Reeves，一下子成為當紅巨星，大片邀約紛紛湧入，他卻自有一套接戲的原則，並沒有趁機猛接商業大片，連「生死時速」續集都推掉，因而事業一度又走下坡，直到5年後「廿二世紀殺人網絡」瘋狂大賣，他才真正成為荷里活的超級巨星。

「生死時速」原來已是25年前夏天的事。點圖重溫難忘情節▼

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2019對於Keanu Reeves而言別具意義，不僅「生死時速」推出將逢25周年，「廿二世紀殺人網絡」也要過20歲生日。Keanu Reeves近年來雖不若昔日當紅，作品還是常常在台灣、香港戲院出現，「捍衛生死線」（英文劇名為Replicas）就是台灣與美國同周上映，然而北美卻創下他從影以來大型上映的影片中最不理想的首映周末票房，他雖然不特別在意，也有些臉上無光。

競爭激烈的荷里活，賣座稍一不慎、一不小心就可能馬上影響影星的身價和地位，但Keanu Reeves早就看開一切，而娛樂圈多半看好他這次的挫敗在今夏「殺神John Wick 3」推出後就不會再有任何傷害。「殺神John Wick 3」中，Keanu Reeves再次以愛護動物的神秘殺手之姿亮相，這一次比前兩集殺得都要慘烈，死傷人數暴增，還加入了影后Halle Berry扮演的女郎，與Keanu Reeves的角色似有深厚淵源，互動充滿曖昧，兩人難得一回同台合作，為片子增加不少噱頭。

「殺神John Wick 3」劇照搶先看▼

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