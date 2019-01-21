【01包場 三夫】陳果女主角現身分享　曾美慧孜：聽得最多係粗口

繼《榴槤飄飄》及《香港有個荷里活》後，陳果18年後帶來「妓女三部曲」新一章《三夫》，以一女侍三夫的故事為題材。 電影話題性十足，日前《香港01》與《三夫》合辦電影放映及分享會，女主角曾美慧孜（小美）與導演陳果現身，跟浸會大學電影學院講師譚以諾以及現場觀眾分享拍攝趣事，陳果表示今次拍攝這部電影，算是踩着鋼線去做，拍得不好除隨時被罵，所以要處理得特別小心。而小美就話起初完全聽不懂廣東話，只見一班劇組在現場跑來跑去，以及最經常聽到導演說的，竟然是這一個字。

《香港01》與《三夫》合辦電影放映及分享會，女主角曾美慧孜與導演陳果，都有現身跟大家分享拍攝點滴。（梁碧玲攝）

故事講述傳聞在海上被捕獲的小妹一直在船上生活，外表看似智商有問題，不太懂說話只會用單字表達自己，但她原來患有低端性癮，性慾異常旺盛，嚴重時如癲癇症發作。年紀輕輕就同侍三名丈夫，早午晚床床激戰，其父更索性讓她在船上賣淫，既可搵錢又可「治病」。她曾經搬上岸，上樓生活，但最後仍然因為不適應，要返回船上。

導演話，幸好遇上了小美，感覺她就是最適合拍這部戲的女演員。（梁碧玲攝）

陳果導演被問到何解會相隔十多年才開拍新一章時，他就表示其實早就有拍這個故事的概念，但當時未寫好劇本。而且他一直未有遇到心水的女演員擔任女主角，所以這作品一直未有成事。直至她遇到曾美慧孜，當時沒有跟她試戲，沒有拿出劇本要她試讀，但感覺小美就是最適合的人選。而小美就表示過程拍得很開心，對於導演曾經跟小美提過，拍攝這作品或者會對她有些影響，小美就話無有怕，自己也很喜歡這部作品。

曾美慧孜曾被導演婁燁發掘演出《頤和園》，肉慾交歡場面她都揮灑自如，獲提名金馬獎最佳女主角。（梁碧玲攝）

戲中性愛場面連連，當中最令大家深刻的可能就是這幕，於鬧市中在車上的進行性愛，導演表示現在回想起來，拍攝這幕戲時過程也算順利。（劇照）

而問到更多有關拍攝戲中性愛場面的細節，主持譚以諾就指在香港很少看到有三級片，去到這麼盡，在戶外露天的地方﹑汽車上做愛。陳果就話其實拍攝那場在車上的性愛戲時，過程都算很順利，但也要趕及在清晨時分前完成。事關一大清早，中環街道上很早已經有雙層巴士出現，對於拍攝這場戲，構成一定難度。而其他性愛場面，導演就話，他就話覺得部分情節也是很寫實，很平凡。而且三級片出現了這麼多年，不少性愛畫面和招數都有人用過，所以他這次花了更多心機去構思這方面的內容。

小美話拍攝前，最大的難題是要增肥，足足增磅13公斤，反而她在演出上沒有什麼包袱。拍攝時主要也是聽導演指示，不過開初不懂廣東話，完全聽不明白。在現場聽得最多的，都是單字的粗口，逗得全場影迷大笑起來。導演笑說，自己在拍攝現場是比較多粗言穢語，笑說小美學懂廣東話，真的很有用！

戲中男演員老中青三代獲得性愛滋潤，小妹看着享受，但又似心存無奈。小妹在床上翻雲覆雨，卻同時歷盡顛沛流離，抱著小孩淪落風塵。（劇照）

女主角大爆開初拍攝電影時，完全聽不懂廣東話，只是聽得明導演說的一個單字粗口，令全場影迷捧腹大笑。（梁碧玲攝）

而有份入場觀看的影迷，事後接受訪問就大讚女主角演得很出色，在這麼少對白的情況下都能演活這個角色，覺得她發揮得淋漓盡致。有不少影迷跟異性結伴來看，但他們都表示完全沒有感到尷尬，因為他們忙着看戲，電影亦同時令他們很入戲，沒有時間想其他事。另一位影迷亦都話，完場後有跟同行的女性朋友討論劇情，例如，戶外做愛這回事，有時候新聞也有報導，感覺電影部分情節是挺寫實，大家都不會感到尷尬。不過，也有學生表示首次觀看這樣大尺度的作品，有些情節的確承受不住要合起眼睛，但他們也覺得電影除了在畫面上帶來衝撃，背後的意思亦很值得大家深思。電影將會在3月公映。

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