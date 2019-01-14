【電影評論學會大獎】完整得獎名單　《三夫》奪三獎成大贏家

第二十五屆「香港電影評論學會大獎」剛剛公佈得獎名單，由陳果執導的《三夫》成為大贏家，一口氣奪得最佳電影、最佳導演及最佳女演員等三大獎項。而由陳小娟執導；黃秋生主演的《淪落人》亦連奪兩大獎項，前者奪得最佳編劇，後者就第三度成為電影評論學會影帝。 至於五部推薦電影包括《淪落人》、《G殺》、《水底行走的人》、《自由行》及《無雙》。

《三夫》奪得最佳電影、最佳導演及最佳女演員等三大獎項，成為香港電影評論學會大獎大贏家。（劇照）

經過三輪投票，第二十五屆「香港電影評論學會大獎」的得獎結果今日出爐，陳果憑《三夫》力壓《紅海行動》林超賢及《無雙》莊文強，成為今屆香港電影評論學會最佳導演。此外，《三夫》亦擊敗《淪落人》、《G殺》、《水底行走的人》及《自由行》，成功奪得最佳電影，為「妓女三部曲」畫上完美句號。 對於《三夫》獲得三項大獎，陳果導演表示高興：「多謝評論學會欣賞我嘅《三夫》，也多謝佢哋認同小美（曾美慧孜）在戲裡的演出，謝謝！」

至於剛失落金馬獎影后寶座的曾美慧孜，則成為電影評論學會大獎最佳女演員，為《三夫》拿下第三個獎項。大會讚揚曾美慧孜在《三夫》中非常忘我的演繹。而她在戲中雖然對白不多，但卻成功透過身體語言，包括形體及眼神，表達出一個既來者不拒，又需索無度的慾望故事。

曾美慧孜憑《三夫》奪得最佳女演員獎。（劇照）

而在《淪落人》挑戰殘疾人士一角的黃秋生，再次展現精湛演技，第三度勇奪最佳男演員。據了解，為了詮釋好這個角色，秋生看了不少殘疾人士生活的片段，也親自探訪過傷殘人士機構路向社，加上母親曾因病要坐輪椅，秋生準備充分，令是次演起來更加傳神。對於獲得最佳男演員，秋生表示最需要是恭喜導演，因為這部戲無論誰人奪獎，對電影都有莫大幫助：「恭喜導演，因為這部戲無論邊個攞獎，對部戲都有幫助，希望可以多些人觀看。作為一個新導演，甚至是香港本土製作，都是一個很大的鼓勵。希望各方面的觀眾都可以多些支持，電影各界，包括新人及新導演，可以在一個較蓬勃及健康的環境發展。」對於他三度成為最佳男演員，他表示：「我都無乜所謂，沒有好多興奮，平常心面對。」他最後表示，獲獎固然高興及感激，惟他再三指出，誰人奪獎，都會對該電影有幫助：「對市場、電影及導演都好有幫助。」

而導演陳小娟憑《淪落人》奪得最佳編劇獎。對於首部長片就獲得肯定，陳小娟表示﹕「十分感謝香港電影評論學會的認可！這是《淪落人》於香港得到的首三個獎項，是對整個團隊的強心針。這部電影其實是我和團隊給香港這個家的一封情書，希望大家觀看時都能感受到我們的心意和祝福。」