【反斗奇兵4】奇洛李維斯神秘角色終曝光　孖牧羊女齊齊搵羊仔

「巴斯光年」Tim Allen在去年11月時踢爆荷里活男星奇洛李維斯（Keanu Reeves）將會加盟《反斗奇兵4》，為一神秘角色獻聲。雖然當時還不知道奇洛李維斯聲演的角色資料，已令不少影迷十分興奮及期待。 外媒日前披露最新消息，指奇洛李維斯將會聲演一個名為「Duke Kaboom」的角色，並且跟他其中一個經典角色 — John Wick非常相似，更形容是動畫版的「殺神」！

今次《反斗奇兵4》不乏新角色登場，包括Ducky及Bunny。（劇照）

其實當時得知奇洛李維斯會為《反斗奇兵4》獻聲時，曾有不少人猜測會否是其經典角色John Wick，而日前有外國傳媒揭露了電影的最新消息，指今次奇洛李維斯的聲演的角色名為「Duke Kaboom」，是來自一個人類棄置玩具的地方。據了解，他將協助在今集再次回歸的牧羊女（Bo Peep）尋找被人偷走的羊群。

牧羊女相隔兩集《反斗奇兵》電影後，終再次在《反斗奇兵4》中現身。（網上圖片）

對於《反斗奇兵4》新神秘角色Duke Kaboom的描述，相信他的設置是一個動作系角色，外媒還形容此角色是動畫版John Wick。雖然目前沒有得到奇洛李維斯及迪士尼確認有關消息，然而由於奇洛李維斯有多次演出科幻電影英雄的經驗，所以「空穴不來風，未必無因」。

有指《反斗奇兵4》另一神秘新角色Duke Kaboom，角色設置十足奇洛李維斯經典角色John Wick。（網上圖片）

除了揭露新角色Duke Kaboom及其部份劇情外，負責為迪士尼多套動畫，當中包括《反斗奇兵》系列電影、《怪獸公司》及《反斗車王》等作品配樂的Randy Newman，也為《反斗奇兵4》帶來全新樂曲《Lonesome Cowboy》。