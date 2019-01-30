【綠野仙師 : 熊谷守一】樹木希林嘆學識夫妻相處　笑謂：太遲了

日本資深演員樹木希林去年與世長辭，令影迷無限婉惜，她晚年雖受癌症影響而百病纏身，仍積極工作留下多部精彩作品，其中一部遺作《綠野仙師：熊谷守一》，將於本周在港上映，觀眾可以透過大銀幕回味她的演出。 電影由《那年遇上世之介》導演沖田修一執導，改編自日本殿堂級藝術家熊谷守一事蹟，除了國寶級演員《禮儀師之奏鳴曲》山崎努主演，還有《海街女孩日記》性格男星加瀨亮特別登場。

《綠野仙師：熊谷守一》描寫日本「畫壇仙人」熊谷守一晚年其中一天的時光。（劇照）

日本「畫壇仙人」熊谷守一，晚年近30年不出門，與妻子秀子過著神隱生活，《綠野仙師：熊谷守一》就描寫了他晚年其中一天的時光。劇情講寫熊谷守一整日留連於方寸庭園中，透過靜觀螻蟻足跡、花草枯榮參透宇宙天成；不時又要應付絡繹不絕的訪客，活得燦爛繽紛，堪稱世上最不孤獨的九旬老人。

日本兩大影壇瑰寶山崎努、樹木希林首度合作

《綠野仙師：熊谷守一》以1970年代的東京為背景，當時日本經濟起飛，熊谷守一地位尊崇，每日帶著重金上門求字的人絡繹不絕，但熊谷只想與妻子秀子堅守家園過著閒雲野鶴的生活。現年82歲的日本影帝山崎努在電影中以一頭亂髮、滿臉鬍子、拄著兩支拐杖、穿著木屐的形象重現熊谷守一的神采。

樹木希林去年離世，幾部遺作近月陸續上映。（劇照）

對丈夫什麼都先說「好的，好的」

而電影除了將熊谷守一的傳奇人生重現大銀幕，夫妻間的深厚關係以及妻子對這位個性獨特的丈夫的體諒，亦是這部作品的重點。已故日本金像影后在戲中詮釋畫家身邊世故慧黠的妻子秀子，在大銀幕留下從容自若的最後身影，她過去曾透露當初接拍這個角色，是被秀子的傳統女性形象所吸引，「電影其中一幕描述熊谷守一不願意走入畫室畫畫，我在他面前溫柔地勸喻『…喂ー』而不是催促他『快點去吧』，這樣的畫面跟對白真的寫得很好。現在的日本已經很少秀子這種傳統女性，事事以丈夫為先，非常尊敬他，所以她得到丈夫的寵愛，我被這種性格深深吸引著。近年日本女性強調平等，雖然爭取到各種社會權利，但請不要忘記維持家庭和諧，尊重丈夫才能讓男性為家庭努力，因為他們的內心其實很脆弱呢。」

至於被問到是否從電影中熊谷夫婦妻的相處之道領悟到婚姻長久祕訣，樹木希林自言沒資格說什麼，不過拍了這部電影，讓她學到要對丈夫什麼都先說「好的，好的」，笑謂：「可是現在才懂已經太遲吧！」導演沖田透過許多日常小細節去描繪熊谷夫妻間的互動，當時樹木希林甚至帶著家裡做的醃菜和抺布到拍攝現場，成為餐桌上的小道具，足見她對生活小事的用心感受。