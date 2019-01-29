【反斗奇兵4】牧羊女Bo Peep造型曝光　棄粉紅長裙換褲裝英氣十足

年度最受期待動畫《反斗奇兵4》仲有幾個月就上映，每每公開新資料都會引起熱議，近日又公布最新角色短片和海報，今次輪到被指是今集主要角色之一的牧羊女Bo Peep強勢回歸，將會跟胡迪上演浪漫愛情戲的她換掉長裙，以一身伶俐褲裝現身。

最新流出的《反斗奇兵4》公開牧羊女的新造型。（影片截圖）

第4集將逼出觀眾眼淚

最新一集《反斗奇兵4》延續上集劇情，大個仔的Andy決心將陪伴自己多年的玩具送給Bonnie，感人結尾令無數觀眾淚灑戲院，有傳今集會跟住胡迪和巴斯光年展開新旅程，認識到新朋友Forky後齊齊出門，去到嘉年華又遇見其他不同玩具，眼界大開。為胡迪配音多年的湯漢斯（Tom Hanks）早前自爆配音時被一句對白感動，更幾乎落淚，暗示第4集的故事將會再次逼出觀眾眼淚，有外媒分析好大機會同牧羊女有關。

《反斗奇兵4》會集中講牧羊女和胡迪的感情線。

見過世面的牧羊女

《反斗奇兵》系列元祖班底成員牧羊女由1995年第一集中已經登場，但在《反斗奇兵3》卻透露她已被主人送走，銀幕隔住銀幕都感受到胡迪有幾傷心，相隔近20年後，第4集她終於跟成班舊友重逢，有所經歷的牧羊女以全新造型回歸，捨棄嬌滴滴粉紅長裙換穿淺藍褲裝，披上斗篷後更英氣十足，連表情都跟以往大不同，被指是為了迎合荷里活近年吹起的女權風潮。

第4集導演Josh Cooley在訪問中大方表示在胡迪陪伴Andy成長的同時，封晒塵的牧羊女決定掌握自己的命運，於是大膽出去外面的世界闖盪，又透露當他們終於重遇時，雙方都難以相信又再找到彼此。

牧羊女新造型被指有幾分《魔雪奇緣》Elsa的味道。（電影海報）