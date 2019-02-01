【MCL戲院】落址廿年前長沙灣麗新　工業風設計連票價都時光倒流

早前位於沙田的UA戲院和圓方的The Grand Cinema紛紛宣布結束經營，不過今日MCL宣布他們第10間戲院已經正式進駐長沙灣麗新商業中心，「MCL長沙灣戲院」同時為他們首間位於西九龍的戲院。

「MCL長沙灣戲院」原址正是20多年前的「麗新戲院」。

全新的「MCL長沙灣戲院」原址是20多年前的「麗新戲院」，戲院除了採取了簡約的工業風為主題外，價格更是本次開業的大賣點！戲院以「時光倒流二十年，當年今日價」為題，正價戲票只售當年「麗新戲院」1997年的戲票定價港幣$45，而3D戲飛亦只需港幣$65！除了戲飛大減價外，小食方面同樣有優惠，睇戲必備的爆谷和汽水低至半價，更有熱狗、咖哩魚蛋、燒賣、芝士撻、芝士蘑菇釀雞翼和炸辣味雞粒等等，不過暫未得知優惠會何時完結。

MCL長沙灣戲院大玩「當年今日價」，最平$45已經睇到一場戲。

另外，戲院設有4間影院，其中兩個為無機房設計，均設有4K數碼投影系統和杜比7.1數碼環迴立體聲音響系統及，院內提供逾400個無遮擋視野座位及16個輪椅座位。此外，戲院在大堂設有自助購票機及QR CODE入場服務，方便入場睇戲。

MCL長沙灣戲院提供多款小食，買晒大爆谷和大汽水也只需$37。