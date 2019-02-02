【蜘蛛俠】美國動漫展開高價請錯「湯賀蘭」　同名學家大有來頭

英國男星湯賀蘭（Tom Holland）今年暑假將在《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man：Far From Home）中再披戰衣，預計即將為電影展開宣傳，接下來各大動漫展都應該會見到他的身影，不過近日卻有人擺烏龍，出價20萬美金想請蜘蛛仔出席動漫展，卻因為認錯人而鬧出笑話。

歷史學家Tom Holland在Twitter爆料獲動漫展邀請。（網上截圖）

英國歷史學家Tom Holland日前在Twitter留言，透露獲一個美國動漫展邀請，對方出價20萬美金請他出席，自爆：「我當然說好。（Obviously, I said yes…）」雖然他過去有跟BBC合作拍攝紀錄片，卻未曾從事任何跟漫畫相關的工作，估計主辦方將他跟同名同姓的蜘蛛仔湯賀蘭混淆，二人除了名字之外毫無其他共通點，趣怪事件即在Twitter引起熱議。

有網民留言提議歷史學家Tom Holland在動漫展上即席向蜘蛛俠粉絲教授關於Anglo-Saxon族之王Athelstan的歷史，又搞笑叫他到時只要不脫下蜘蛛俠面具就過到骨，Tom Holland之後一一回覆，笑言有機會在漫畫迷的生命中注入一點歡樂，何樂而不為。

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教授Twitter逾11萬粉絲

其實歷史學家Tom Holland雖不及蜘蛛仔湯賀蘭出名，但在歷史學界卻是個非常受歡迎的知名學者，他曾獲BBC邀請協助製作兩部歷史紀錄片，筆下幾本關於古典時代和中世紀歷史的著作在《The Guardian》、《The Independent》、《Sunday Telegraph》上廣獲正評，經常在社交網站跟同好互動的他在Twitter上亦擁逾11萬粉絲，在歷史迷間的人氣應該輕鬆壓過湯賀蘭。

而這亦絕非他第一次碰上相似事件，自從湯賀蘭憑飾演蜘蛛仔人氣急升後，同名同姓的歷史學家Tom Holland幾乎每次受訪都會被問到相關問題，他一次用比較級（comparative）文法開玩笑，指既然有Tom Holland（湯賀蘭）和Tom Hollander（《加勒比海盜》系列演員），自己應該改名為「Tom Hollandest」，充份展示他的幽默個性。