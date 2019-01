【2018回顧】盤點N首不容錯過的電影主題曲　除左星夢情深仲有...

轉眼一年又過去,影痴如你,今年又收錄了哪些愛到無限Loop的電影歌曲呢?迎接2019之餘,不妨重溫一下2018年上映電影中,最動人的音樂時刻!

1. 《星夢情深》、《波希米亞狂想曲》燃點影迷音樂魂

《星夢情深》的音樂愛情故事唱到賺人熱淚,廣獲各大電影獎青睞,一曲《Shallow》更攻佔各式排行榜(《星夢情深》劇照)

2018下半年隆重登場的《星夢情深》(A Star Is Born)與《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》(Bohemian Rhapsody),無疑是掀起最廣泛討論與共鳴的音樂相關電影。畢列谷巴(Bradley Cooper)與Lady Gaga聯手撞擊出的火花,將《星夢情深》的音樂愛情故事演到/唱到賺人熱淚,除了廣獲各大電影獎青睞,一曲〈Shallow〉更攻陷各式排行榜熱播不斷,也一舉攻占格林美(Grammy)多個獎項入圍,聲勢至今強勁。

按圖看更多《星夢情深》、《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》精彩劇照▼

+ 6 + 5 + 4

而描寫Queen與主唱Freddie Mercury成名之路的《波希米亞狂想曲:搖滾傳說》,則帶起樂迷們無盡的懷念之情。電影中重現他們33年前在慈善義演Live Aid的經典演出,還原度之高,就算不是Queen迷,也都被那股搖滾熱力深深感動。

2. 超級英雄電影全年持續發威

毒魔性格亦正亦邪,由壞孩子Eminem詮釋電影主題曲勁夾(《毒魔》宣傳海報/Eminem《Venom》MV 截圖)

近年熱度極高的英雄電影系列,在2018也是從年頭到年尾都不曾停歇,不論是Marvel派或是DC Fans都能獲得滿足。除了新年期間熱映的《黑豹》(Black Panther)以史上第一非裔超級英雄展現嶄新銀幕樣貌外、討論度爆燈的《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)、超搞笑的《死侍2》(Deadpool 2)、乘勝追擊的《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and The Wasp)、《毒魔》(Venom)、展現超強動畫風格的《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)之外,《水行俠》(Aquaman)這段時間的出色票房口碑也讓近來較為暗淡的DC陣營重振了些許雄風。

按圖看更多超級英雄電影與重磅歌手的跨界合作▼

+ 2

不只電影劇情受熱議,其中許多主題歌曲也都由樂壇要角擔綱,星光熠熠。《黑豹》的〈All The Stars〉由Kendrick Lamar和SZA聯手已夠夢幻,天后Celine Dion破天荒和死侍一起搞笑的〈Ashes〉、Eminem超強rap出毒魔殺氣的〈Venom〉、連Spider-Man都在片中哼出Post Malone和Swae Lee合作的〈Sunflower〉,以及《水行俠》找來實力派唱作人Skylar Grey詮釋唯美浪漫的〈Everything I need〉,都令影迷樂迷再三回味。

3. 總裁激情最終章 音樂陣容依舊強勁

+ 2

由英國暢銷情色小說改編的《格雷的五十道陰影》三部曲,終於在今年來到最終章《格雷的五十道陰影3》(Fifty Shades Freed)。雖然這系列電影的評價就和原着一般毀譽參半,但是每一集的原聲大碟演唱陣容,則毫無疑問都是極強的一時之選。今次有Dua Lipa、Julia Michaels、Jessie J和Sia等大熱保證之外,由Liam Payne和Rita Ora合唱的《For You》更是橫掃各大排行榜,YouTube點擊率更超越兩億,不愧是網友所笑稱「Soundtrack才是電影本體」的代表。

4. 這些Soundtrack 集齊Hip Hop天王天后

風格特異的Tyler, The Creator今年為知名美國兒童文學改編動畫《聖誕怪怪傑》演唱主題曲,襯到絕(《聖誕怪怪傑》劇照/Getty Images)

Hip Hop當道,許多主題風格相契合的電影,都找來重量級Hip Hop藝人打造原聲大碟,其中更有好多張作品更是一舉邀來一整批最強代表,齋睇名單已經令人超期待。不只先前提到的《黑豹》Soundtrack是由Kendrick Lamar領軍,力邀SZA、Schoolboy Q和The Weeknd等人助陣,《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》也陸續找來了Jaden Smith、Nicki Minaj和Denzel Curry等一線Hip Hop歌手。

按圖看更多Hip Hop歌手為電影製作了哪些奮鬥故事的音樂▼

由短片延伸而成的街頭籃球賽電影《街頭祖霸王》(Uncle Drew),Soundtrack也有美國rapper團隊A$AP Mob組員A$AP Ferg和A$AP Rocky,外加G-Eazy、French Montana、Logic等天王所組成的夢幻隊伍。此外,評價不俗的《王者之後:重拳復仇》則有Mike WiLL Made-It、Young Thug、Nas、Pharrell Williams加盟,只能說Hip Hop迷真的很忙。此外,風格向來特異的Tyler, The Creator今年為知名美國兒童文學改編動畫《聖誕怪怪傑》(Dr. Seuss’ The Grinch)演唱主題曲還不夠,與潮流緊貼的他加碼設計了相關鞋款,更創作慾大發,衍生推出了一整張名為《Music Inspired by Illumination & Dr. Seuss' The Grinch》的迷你專輯。

5. 鮮肉影帝的電影總有好歌聽

近年在影壇持續綻放演技和顏值光芒的Timothée Chalamet,今年有份演出/上映的電影,也總有替劇情畫龍點睛的音樂作品(《美麗男孩》/《以你的名字呼喚我》Soundtrack封面)

近年在影壇持續綻放演技和顏值光芒的Timothée Chalamet,儼然已成為文藝電影迷心目中最寵愛的甜心,而他今年有份演出/上映的電影,也總有替劇情畫龍點睛的音樂作品。

去年在金馬已佳評如潮、今年初正式上院線再度造成話題的《以你的名字呼喚我》(Call me By Your Name)由Sufjan Stevens打造浪漫神曲〈Mystery of Love〉,年末的《美麗男孩》(Beautiful Boy)則有創作新銳Sampha量身打造〈Treasure〉,獨特魅力替電影大加分。

按圖看更多《美麗男孩》、《以你的名字呼喚我》精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

舊年你睇左幾多部戲?以下電影歌曲大合集不容錯過!

【本文獲「KKBOX」授權轉載,按此收聽文中歌曲,立即下載KKBOX App收聽4000萬首中外日韓歌曲!】