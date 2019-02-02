【你咪理，我愛你！．影評】賀歲檔混戰　以罕有歌舞場面勝人一籌

今年農曆新年的檔期，賀歲片多得眼花瞭亂，光是喜劇片就有五部：彭浩翔執導的《恭喜八婆》、林敏聰執導的《如珠如寶》、周星馳執導的《新喜劇之王》、王祖藍執導的《你咪理，我愛你！》以及鄭欣宜主演的《玩轉全家福》；本地還有劇情片代表《廉政風雲 煙幕》加入競爭行列，電影市場好像很久也沒有那麼熱鬧，百花齊放對電影市場來說也實是件好事。還未想好要買哪一部的戲票？小編就和大家分享一下對《你咪理，我愛你！》的一些意見，予大家新年選擇電影時作一個參考。

《你咪理，我愛你！》中星光熠熠，吸引不同觀眾之餘，也有其弊端。（電影海報）

《你咪理，我愛你！》是一部歌舞片，改編自百老匯膾炙人口的音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change!》，香港風車草劇團亦於2005年改編過此劇在香港演出。歌舞片是香港電影、甚至亞洲電影市場近年都罕有的類型，連荷里活也是在2016年《星聲夢裡人》（La La Land）的大紅以後，才開始製作更多的歌舞片。說到香港的歌舞片，千禧年代以後僅有兩部代表作：2005年的《如果．愛》及2015年的《華麗上班族》。一部講愛情的歌舞片，在新年檔期上映，符合喜慶的氣氛，喜劇來說也算不過不失，尚是個不錯的選擇。在電影中看到不少群舞戲，在地鐵站、百老匯電影中心、大埔海濱公園、海洋公園等在香港實境拍攝的場次尤為親切，也讓觀眾體會到電影規模之大，以及其用心之處。

電影使用了不少香港實境，使觀眾大感親切。（電影劇照）

《你咪理，我愛你！》為王祖藍執導的處女作，電影透過相識、結婚和離別等主題，以不同篇章探討愛情。電影講述的愛情故事亦頗為貼地：初段探討男女自身的大不同，及彼此對愛情想像的不同為電影帶來笑點；中段講述婚姻就是比較現實的議題，年紀到了就要步入婚姻殿堂，加上照顧兒女的辛酸事，各位父母應該會感同身受；到了尾段，老年階段帶來的感覺更多是窩心，誰又說失婚或是老年人不能再次追求愛情？電影用歌舞來敍述以上種種情境，歌曲旋律雖未必很琅琅上口，但勝在觀眾能在歌詞中得到共鳴。

總評來說，《你咪理，我愛你！》是一部用心的歌舞片。（電影劇照）

《你咪理，我愛你！》由12個單元串連而成，每個單元的角色和劇情都不一樣，可看成是12個獨立的故事，使整部電影甚為零碎。雖然在鏡頭處理和對白上有思考過如何把兩個單元串連，可是由於劇情不連續，使電影缺乏連貫性。電影主題為愛情，但卻分散從相識講到永別、從青年講到老年，如果把主線集中在一對情侶上也未必不可行；可是導演碌人情卡請來的明星眾多，使每個單元都只有數分鐘時間，使觀眾還未投入角色當中就已經轉場了。電影星光熠熠能吸引不同愛好的觀眾入場，但太甚就未免使觀眾看得眼花瞭亂。電影最大的缺陷還是缺乏故事主軸，由此可見，由舞台劇改編電影應投入更多的心思在處理劇本上，畢竟兩者呈現的方式不同，觀眾的感受也會大相逕庭。

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