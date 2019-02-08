【流浪地球】逆襲《瘋狂的外星人》10億票房登頂　開發中國科幻片

今個新年多套賀歲片上映，包括周星馳主導的《新喜劇之王》、劉青雲、張家輝和林嘉欣主演的《廉政風雲 煙幕》，而《流浪地球》、《瘋狂的外星人》、《神探蒲松齡》和《小豬佩狗過大年》等只有在大陸上映，不過當中《瘋狂的外星人》和《流浪地球》都力壓星爺的《新喜劇之王》，而且好評如潮，外媒大讚《流浪地球》是最受期待的史詩級巨制，更有可能會成為引發中國科幻片的突破點，香港南華早報同樣大讚該片媲美荷里活太空大片《星際啟示錄》和《引力邊緣》，就連對手《瘋狂的外星人》的主演徐崢都指出這是一套里程碑式的電影，絕對能列入世界級別。

《流浪地球》上映4日，今日官方報喜票房已破10億。（網上圖片）

《流浪地球》在內地上映4日票房已破10億，故事改編自劉慈欣同名小說《流浪地球》，講述太陽急速老化，不斷膨脹，在100年後太陽會膨脹到吞沒整個地球，300年後太陽系直情不會再存在，在這場堪比滅世的災難，人類終於團結起來，要將整個地球推離太陽系，飛向4.2光年外的新家園，才得而繼續生存下去。

吳京本來只是客串，但發現劇組沒錢後，自帶6000萬人民幣進入劇組。（影片截圖）

另外，有消息指出吳京本來只是在《流浪地球》中客串，但在拍攝過程中發現劇組沒錢，覺得情形就像是當年他自己拍《戰狼》一樣，於是投資了6000萬人民幣，而且不收片酬，今次吳京再一次名利雙收！

吳孟達甚至乎不相信《流浪地球》是由中國人所寫的劇本。（網上圖片）

而且吳孟達早前接受訪問時透露他原來不想接拍《流浪地球》，他：「我剛收到劇本的時候，覺得哎啊，不會吧！我們中國人拍自己的缺點，因為科幻不是我們的專長，是荷里活的專長，我們何必去把自己的缺點暴露出來呢？覺得中國還沒有這個能力，不過是我孤陋寡聞吧，但是請支持我們第一個科幻片，自己中國人制作的（故事）。」其後，達叔更表示希望大家在看完《流浪地球》後，給予評語，結果網上的評論都是一面倒的好！相信也不柱一把年紀的達叔負重吊威亞，辛苦也是值得。

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