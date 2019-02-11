【阿拉丁】韋史密夫燈神造型首曝光　網民劣評：唔該快啲返入神燈

近年愈來愈多經典動畫翻拍成真人版電影，今年其中一部最受大家期待的，要數迪士尼出品的《阿拉丁》（Aladdin）。《阿拉丁》最新預告片段剛曝光，影迷終於可以看到由韋史密夫（Will Smith）飾演的靈魂人物「燈神」（Genie）的全藍色造型登場，怎料一班網民似乎被嚇窒，大喊：「我到底睇咗啲咩？」

《阿拉丁》動畫自1992年登場以來一直備受觀眾喜愛，非常經典。

將於5月上映的真人版電影《阿拉丁》，改編自同名經典動畫，動畫源自民間故事，自1992年登場以來一直備受觀眾喜愛，愛情故事結合些少冒險的元素，還有幾首經典歌曲加持，當年在全球獲得超過5億美元的票房。所以當宣布開拍真人版電影，都惹來不少粉絲擔心，質疑真人版會否拍得夠神似。

早前《阿拉丁》公開的劇照，可見由Will Smith演出燈神，竟然不是以一貫藍色造型出場，已經嚇過大家一次。

在神燈裡都愛健身的大隻精靈？

早前電影公司公開過劇照，只見由韋史密夫（Will Smith）扮演的Genie，竟然不是以一貫藍色造型出場，嚇窒了一班影迷。韋史密夫曾解釋燈神是在扮人類，所以才不會全身藍色示人，更親自寫包單，戲中一定可以看到原汁原味的燈神。

電影剛剛公開最新預告，總算看到燈神的原裝造型，全身皮膚藍藍的。配合CGI特效打造，燈神下半身同動畫裡一樣就似炊煙般，但有不少網民指出韋史密夫跟動畫中胖胖的的燈神有出入，直指這位Genie太健碩了，應該是一個在神燈裡也愛健身的精靈吧！同時不少影迷討論韋史密夫一身藍皮膚好難頂，「這不是精靈」﹑「我到底睇咗啲咩」，甚至有影迷希望這位燈神快返回自己的神燈裡。

Will Smith早前接受採訪時，曾表態有信心能向當年為神燈配音的Robin Williams致敬。

《阿拉丁》由Mena Massoud飾演男主角，Naomi Scott演出茉莉公主，是今年最受期待的真人版電影之一。

《阿拉丁》真人版電影大膽起用比較生面口的Mena Massoud和Naomi Scott，分別飾演男主角阿拉丁和茉莉公主，在最新預告亦見到Marwen Kenzari飾演的反派賈方，戲中的猴子就由Frank Welker配音。