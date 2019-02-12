【金像獎2019】《無雙》17項提名先贏頭威　鎮宇秋生發哥影帝決戰

年度影壇盛事第38屆香港電影金像獎將於今年4月14日舉行，今日（12日）率先公布提名，由演藝人協會會長兼上屆影帝古天樂和影后毛舜筠宣布入圍名單，《無雙》獨攬17項入圍成大贏家，《逆流大叔》緊接其後獲11項提名。

《無雙》破香港電影金像獎最多提名的紀錄。

還有2個月就派發2018年的影壇成績表，雖然去年港產片數量不算多，但就發展出多元題材，除了港產片最擅長的警匪，還有熱血題材和不少關注小眾的作品。今年影帝的競爭非常激烈，第4度入圍金像獎最佳男主角的吳鎮宇和首次問鼎影帝的姜皓文，將迎戰兩屆影帝黃秋生、三屆影帝周潤發和第35屆影帝郭富城。



除了《無雙》和《逆流大叔》，首部以跨性別人士為主題的港產片《翠絲》亦擁9項提名，《淪落人》和《紅海行動》各入圍8項，《G殺》、《三夫》、《非同凡響》、《非分熟女》、《L風暴》、《逆向誘拐》、《八步半喜怒哀樂》等分別都有提名，當中余香凝在第36屆電影金像獎入圍最佳新演員雖然鎩羽而歸，今屆卻一口氣入圍影后和最佳女配角，為《非同凡響》演唱的主題曲《陽光普照》亦獲提名最佳原創電影歌曲，堪稱影壇飛躍進步女演員。

最佳電影：

最佳男主角：

最佳女主角：

最佳男配角：

最佳女配角：