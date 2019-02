【金像獎2019】余香凝入行3年爭影后　《三夫》曾美慧孜呼聲高

本年度香港電影金像獎入圍名單今午(12日)公布,今屆影后之爭多了新面孔加入,前年曾獲提名最佳新演員的余香凝,憑《非同凡響》首次入圍最佳女主角,而《淪落人》的菲律賓女演員Crisel Consunji,就以這部大銀幕處女作殺入五強,與《三夫》曾美慧孜、《非分熟女》蔡卓妍及《無雙》張靜初齊齊爭獎。

余香凝對電影事業有一番目標,「我想演到老,演到我演唔到為止,我想為香港電影出盡我一生人嘅力」。(《非同凡響》劇照)

5位準影后中,以余香凝的資歷最淺,2016年才加入影壇的她,憑處女作《骨妹》獲提名最佳新演員,雖然最後敗給《點五步》的胡子彤,但其亮眼演出獲得不少觀眾認同,去年「升呢」當上女主角,在《非同凡響》中飾演內向又自信心不足的中學生,自然又細膩的演出令人留下深刻印象,早被視為影后提名的大熱。

余香凝回應提名時就話,「好緊張、好難以置信、好興奮嘅心情,宜家都仲未平復」,她特別感戲電影公司天下一老闆古天樂同埋Golden Scene負責人Winnie Tsang:「因為冇佢哋兩個人,就冇《逆流大叔》同《非同凡響》呢兩套香港人一定要睇嘅電影,亦都希望我嚟緊呢一年、以後嘅演藝人生可以拍更多香港人真係要關注嘅題材嘅戲。」

余香凝於《逆流大叔》的演出相當亮眼。(《逆流大叔》劇照)

去年余香凝經歷情傷,但事業就大豐收,除了《非同凡響》外,她在《逆流大叔》中演出龍舟隊教練一角,巾幗不讓鬚眉,在云云老戲骨面前亦不失存在感,與潘燦良一段霧水情緣,更成為全片最大亮點之一,難怪憑此片獲提名最佳女配角,女主、女配「叫雙飛」!

《淪落人》導演陳小娟幾經辛苦才找到Crisel Consunji,她的表現沒令觀眾失望。(淪落人劇照)

另一位首次獲提名影后的是來自菲律賓的Crisel Consunji,她於《淪落人》飾演照顧獨居老人的菲傭,發展出一段逾越賓主關係的窩心感情,雖然首次演出電影,Crisel以自然的演技感動觀眾,與影帝級黃秋生擦出火花。對於獲得提名,她表示:「It feels wonderful to be recognized for our effort and for me personally I am grateful for the chance to represent the Filipino voice in Hong Kong, thank you」(我們的努力獲得認同實在鼓舞,而對我個人而言,好高興有機會在香港為菲律賓人發聲,多謝)。

曾美慧孜在《三夫》毫無保留地演出,加上角色難度極高,有望封后。(《三夫》劇照)

而去年獲提名金馬獎影后的《三夫》女主角曾美慧孜,上月中率先獲得電影評論學會大獎影后,順利殺入金像獎影后五強,被視為大熱之一。她於戲中飾演患有性上癮的弱智女子,全程零對白兼全裸演出,挑戰性冠絕一眾入圍角色。而蔡卓妍(阿Sa)繼2015年《雛妓》後,於《非分熟女》再有突破演出,扮演處女人妻探討性愛話題。而《無雙》的張靜初兩度分別獲提名金獎像最佳女主角及女配角,可謂5位準影后中資歷最深,未知今年會否成功封后?

阿Sa在《非分熟女》飾演對性充滿疑惑的人妻,又一次破格演出。(影片截圖)

張靜初曾憑《門徒》及《天水圍的夜與霧》獲提名金像獎影后,算5位入圍演員中資歷最深。(《無雙》劇照)

