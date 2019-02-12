【金像獎2019】余香凝入行3年爭影后　《三夫》曾美慧孜呼聲高

本年度香港電影金像獎入圍名單今午（12日）公布，今屆影后之爭多了新面孔加入，前年曾獲提名最佳新演員的余香凝，憑《非同凡響》首次入圍最佳女主角，而《淪落人》的菲律賓女演員Crisel Consunji，就以這部大銀幕處女作殺入五強，與《三夫》曾美慧孜、《非分熟女》蔡卓妍及《無雙》張靜初齊齊爭獎。

余香凝對電影事業有一番目標，「我想演到老，演到我演唔到為止，我想為香港電影出盡我一生人嘅力」。（《非同凡響》劇照）

5位準影后中，以余香凝的資歷最淺，2016年才加入影壇的她，憑處女作《骨妹》獲提名最佳新演員，雖然最後敗給《點五步》的胡子彤，但其亮眼演出獲得不少觀眾認同，去年「升呢」當上女主角，在《非同凡響》中飾演內向又自信心不足的中學生，自然又細膩的演出令人留下深刻印象，早被視為影后提名的大熱。

余香凝回應提名時就話，「好緊張、好難以置信、好興奮嘅心情，宜家都仲未平復」，她特別感戲電影公司天下一老闆古天樂同埋Golden Scene負責人Winnie Tsang：「因為冇佢哋兩個人，就冇《逆流大叔》同《非同凡響》呢兩套香港人一定要睇嘅電影，亦都希望我嚟緊呢一年、以後嘅演藝人生可以拍更多香港人真係要關注嘅題材嘅戲。」

余香凝於《逆流大叔》的演出相當亮眼。（《逆流大叔》劇照）

去年余香凝經歷情傷，但事業就大豐收，除了《非同凡響》外，她在《逆流大叔》中演出龍舟隊教練一角，巾幗不讓鬚眉，在云云老戲骨面前亦不失存在感，與潘燦良一段霧水情緣，更成為全片最大亮點之一，難怪憑此片獲提名最佳女配角，女主、女配「叫雙飛」！

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《淪落人》導演陳小娟幾經辛苦才找到Crisel Consunji，她的表現沒令觀眾失望。（淪落人劇照）

另一位首次獲提名影后的是來自菲律賓的Crisel Consunji，她於《淪落人》飾演照顧獨居老人的菲傭，發展出一段逾越賓主關係的窩心感情，雖然首次演出電影，Crisel以自然的演技感動觀眾，與影帝級黃秋生擦出火花。對於獲得提名，她表示：「It feels wonderful to be recognized for our effort and for me personally I am grateful for the chance to represent the Filipino voice in Hong Kong, thank you」（我們的努力獲得認同實在鼓舞，而對我個人而言，好高興有機會在香港為菲律賓人發聲，多謝）。

曾美慧孜在《三夫》毫無保留地演出，加上角色難度極高，有望封后。（《三夫》劇照）

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而去年獲提名金馬獎影后的《三夫》女主角曾美慧孜，上月中率先獲得電影評論學會大獎影后，順利殺入金像獎影后五強，被視為大熱之一。她於戲中飾演患有性上癮的弱智女子，全程零對白兼全裸演出，挑戰性冠絕一眾入圍角色。而蔡卓妍（阿Sa）繼2015年《雛妓》後，於《非分熟女》再有突破演出，扮演處女人妻探討性愛話題。而《無雙》的張靜初兩度分別獲提名金獎像最佳女主角及女配角，可謂5位準影后中資歷最深，未知今年會否成功封后？

阿Sa在《非分熟女》飾演對性充滿疑惑的人妻，又一次破格演出。（影片截圖）

張靜初曾憑《門徒》及《天水圍的夜與霧》獲提名金像獎影后，算5位入圍演員中資歷最深。（《無雙》劇照）

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