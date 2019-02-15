【炸雞特攻隊】破《屍殺列車》紀錄　柳承龍減肥呻孔明大大啖食雞

韓國史上最賣座的喜劇電影《炸雞特攻隊》由《李屍朝鮮》（Kingdom）柳承龍、李東輝、李荷妮、陳善圭、孔明等人主演，在韓國蟬聯冠軍寶座足足21天，觀影人次已達1,324萬，為韓國史上上映票房第6名，打破了《屍殺列車》、《與神同行：終極審判》、《韓流怪嚇》以及柳承龍主演《戇爸的禮物》等紀錄！最重要是看過《炸雞特攻隊》的人都指愈看愈肚餓，一定要帶炸雞入場邊看邊食才行，這可能是一套繼《來自星星的你》再度掀起炸雞熱潮的韓劇！

5名刑警查案查到化身賣炸雞，不單只是因為掩飾潛伏，而是組員炸出超好味炸雞，接訂單都接到手軟！（劇照）

《炸雞特攻隊》講述5位戇警組成的緝毒小組，為了破案，日日在黑幫對面的炸雞店埋伏監視，由於餐廳生意冷清面臨執笠。作為隊長的柳承龍把心一橫，接手炸雞店兼執行任務，誰知最廢的組員，竟是能做出超美味炸雞的食神，繼而變成了「日頭賣炸雞，夜晚潛伏查案」，案情更因而有了轉機！《炸雞特攻隊》以最另類爆笑的查案手法，齊齊做卧底！深受觀眾歡迎，而電影將於3月在香港上映！

假借炸雞店職員身份暗地查案，但當中5個人製造出不少爆笑位！（劇照）

雖然電影以「炸雞」為主，不過日日對住炸雞的柳承龍竟指自己無食到幾嚿雞，他：「當時我正在控制體重，不能吃麵粉和雞肉，大家故意在我面前大吃炸雞，而我只有在畫面需要時，才難得吃上幾口，一咬下去又脆又香，實在是太美味了！」

日日對住炸雞但無得食的柳承龍應該是全劇最慘。（劇照）

偶像派孔明也是5位刑警之一，剪了極短瀏海的他即時多了份稚氣，戲中他更戴上泳鏡切洋蔥，非常搞笑！（劇照）

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《炸雞特攻隊》預告