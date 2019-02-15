【詭墓】孕婦被槍聲嚇死一屍兩命　下葬翌日丈夫開棺救妻？

電影《詭墓》是翻拍1989年的驚慄電影《夜半仔敲門》，故事取材自史提芬京的小說《Pet Sematary》，講述一處神秘墓地，能讓死人復活，由於男主角兒子意外身亡，嘗試將兒子葬入墓地，而歸來的人卻性情大變，引發出連串血腥殺戮。故事中的父親要再一次面對喪子之痛，最為觸動人心，想不到現實中也有人死過翻生，但對親人來說，卻受到更多的傷痛，下文為大家重溫一段真人真事。

1989年的電影《夜半仔敲門》，講述小孩被葬神秘墓地，復生後四圍殺人。（網上圖片）

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《詭墓》故事講述死人葬在神秘墓地後，會復活歸來，將心比己，若然親人不幸離世，估計很多人都會不惜一切，甚至用戲中的方法，讓親人重新活過來。其實在2015年洪都拉斯一名16歲，懷孕3個月的年輕媽媽佩雷斯，就曾死過翻生，卻又不幸第二次死亡的事件，當時佩雷斯有一晚到室外的洗手間如廁時，被門外的連串槍聲嚇親，隨即暈倒昏迷，當時佩雷斯面容扭曲，口吐白沫，但她的家人竟然沒有送她入院治理，反而誤以為她撞邪，帶她搵神父驅魔。

《詭墓》翻拍《夜半仔敲門》，但新版改為女兒死而復生。（網上圖片）

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《詭墓》原著小說是史提芬京的《Pet Sematary》。（網上圖片）

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之後神父發現佩雷斯開始失去生命跡象，佩雷斯家人才急忙送她入院，但已經錯過了搶救的黃金時間，而佩雷斯在入院3小時後，被醫生宣告死亡。之後佩雷斯被送到墓地入葬，但事件卻未完結，佩雷斯丈夫翌日再到墓地時，隱約聽到敲打聲及呼救聲，他相信妻子可能死而復生，馬上喚人破墓開棺，救出妻子。

開棺後，佩雷斯丈夫見到妻子手指及額頭均有傷痕，相信妻子一直未死只是昏迷，更曾在棺內甦醒。其後佩雷斯家人將佩雷斯連人帶棺，用卡車送到醫院搶救，可惜最終經醫生搶救後，第二次宣佈佩雷斯死亡，死因卻是在棺內缺氧窒息，佩雷斯家人指責院方誤診，最終導致一屍兩命，而佩雷斯丈夫經歷兩次妻子離世，可說是悲劇中的悲劇。

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