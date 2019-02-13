【流浪地球】美國研製末日機器　企圖停止地球自轉避開蘇聯核導彈

內地科幻電影《流浪地球》叫好叫座，故事背景設定在未來，地球將被太陽吞噬毀滅，人類為了生存而實行逃離計劃，而大前題是要停止地球自轉，再用行星發動機推走地球。看似是天方夜譚的電影情節，原來在60年代，美國曾計劃過用1000座火箭推進機，企圖阻止地球自轉，而且整個瘋狂軍事計劃將會犧牲全球6億人性命，最終為何會剎停計劃呢？下文自有分解。

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電影《流浪地球》講述未來世界，地球即將被日漸膨脹的太陽吞噬，面對生死存亡，人類開啟了「流浪地球」計劃，在經過2500年的太空旅程，到達「半人馬座比鄰星」，建立新的家園。要實行這次劃時代的太空旅程，首先要令到地球停止自轉，再用行星發動機推動地球離開原來軌道，而在停止地球轉動的剎那，其實地球人類會面對大災難，地球自轉的離心力，使海洋朝赤道聚集，當地球停止轉動，海水即會淹沒大部分陸地，所以電影中亦有解釋到未來人類會在地底下生活。

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電影《流浪地球》講述人類要逃離太陽侵噬，用推動器將地球推離軌道。（網上圖片）

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看似不可能會發生的電影情節，其實早於60年，美蘇冷戰時期，美國軍方曾有計劃要停止地球自轉，前美國軍方分析師丹尼爾．艾爾斯伯格(Daniel Ellsberg)在2017年的著作《末日機器：核大戰策劃的自白》，就大爆美國軍方的秘聞，原來美軍曾要求艾爾斯伯格進行一份評估報告，內容是圍繞如果美國發動核武攻擊，對蘇聯、中國、東歐的影響，最後估計全球終有6億人因核幅射擴散而死亡，書中更提到因為煙塵會遮蓋天空，阻隔陽光的後果，會導致全球氣溫下降至冰河時期，全球更會進入飢荒。

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美國在60年代曾計劃停止地球自轉，以避開蘇聯的洲際核導彈。（網上圖片）

艾爾斯伯格的著作《末日機器：核大戰策劃的自白》，大爆美軍在冷戰時期的秘聞。（網上圖片）

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艾爾斯伯格在書中提到「地球停止轉動」的構思，目的是避開蘇聯的洲際導彈，而方法是裝設1000座火箭推進器，當導彈預警系統探測到從北極上空襲來的蘇聯導彈，火箭推進器即會啟動，只要令地球停轉一剎那，已可令蘇聯導彈偏離射擊目標。但最後計劃卻是胎死腹中，原因並非美軍宅心仁厚，艾爾斯伯格指出想要讓地球停轉，起碼要裝設1000萬億座火箭推進器，而所耗燃料的總質量超過了地球大氣質量的500倍，以現時人類科技根本未能實行計劃，否則會帶給全球人類一次毀滅性災難。

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