【LEGO英雄傳2．影評】簡直係樂高版Mad Max！末日場面震撼大銀幕

《LEGO英雄傳》（The Lego Movie）第1集很是讓人着迷，一開始還渾不理解這個荒誕胡鬧卻又華麗的動畫，如何能夠獲得北美影評的一致讚賞，看到後來才發現《LEGO英雄傳》原來是類似於《反斗奇兵》（Toy Story）系列風格，又充滿着後設風格，玩具與玩家，兩者之間相互影響，都有各自的冒險，才完整了各自的故事。

《LEGO英雄傳2》票房成績驕人。（劇照）

《LEGO英雄傳2》（The Lego Movie 2: The Second Part）非常神奇，承襲前集的後設風格，一樣擁有那種恣意妄為的荒謬感，這系列電影總是能夠將童真與成熟這兩件事情，完全鎔鑄於樂高玩具的世界，再加上持續自嘲，打破第4面牆的高級幽默，讓人不愛也難。

《LEGO英雄傳2》與第1集同樣都是講述家庭，但這一回講的是兄妹與成長，5年過去，小男孩長大，昔日的女嬰也迷上了樂高積木，他們的生活有了重疊。

蝙蝠俠、蕾絲、獨角貓公主等被蜜美狠將軍「拐帶」到「外太空」。（劇照）

這部電影同樣擁有神奇的第3幕，會讓你徹底了解前面劇情的所有意義，妹妹想要加入哥哥的樂高世界，卻不得其門而入，哥哥甚至用了暴力，導致兄妹倆壁壘分明，誰也不理誰。玩具世界的正邪對立，不是毀天滅地，原來只是相互的不理解。

除了蜜美狠將軍，「愛心炸彈」亦是妹妹的「化身」。（劇照）

但如果是這樣，仍不足以闡述《LEGO英雄傳2》的精妙，當年的小男孩逐漸踏入青春期，每個男人都有過這樣的歲月，渴望在自己的生活裡面添加一點過度的為賦新辭強說愁，殊不知以後的人生就夠苦了，何必要求現在。

阿墨（基斯柏特聲演）個性樂觀天真，身旁的女友「小野貓」蕾絲（伊莉莎伯賓絲聲演）卻是酷勁十足，成長只有一種方式，染起黑髮、裝酷、討厭歡樂的音樂，把自己的世界建築得像是《末日先鋒：戰甲飛車》（Mad Max: Fury Road）的末日世界觀那樣，以為只要這樣，就可以昭示全世界，我長大了。

《LEGO英雄傳2》呈現樂高版《末日先鋒：戰甲飛車》場景！（點圖放大▼）

+ 13 + 12 + 11

但這不是長大，真正的成熟，來自於能夠保護自己深愛的人。

如果說第1集當中，阿墨與貪婪狂妄的企業總裁和解，意指為父子之間的親情融洽，那這一回讓阿墨進入瓦立變女王（Queen Watevra Wa-Nabi）的粉紅世界，就是他最怨懟的不堪，哥哥不喜歡妹妹的幼稚，他也想要擺脫當年的自己，卻忘了自己曾是阿墨，那一個看到「爆炸星星」卡在門口，會願意憐憫含淚伸手救援的好人。

「爆炸星星」可愛呈度直迫史加力隻貓「Puss In Boots」。（劇照）

好人依舊是好人，就像是怎麼武裝，也是一樣。

妹妹也變得強悍，她就是動畫裡面裝上高科技設備的蜜美狠將軍（General Sweet Mayhem），有自己霸道的手段，但是她其實以為強迫讓哥哥的玩具陪伴自己，就可以融合彼此的世界。他們互相分裂，樓上與樓下兩個世界，但到頭來，他們終將了解彼此。就是那顆愛心，瓦立變女王。

瓦立變女王的真實身份竟然係…（劇照）

愛心的積木曾是兩人拉近彼此的距離，兄妹之間捨棄了無謂的成長，不要刻意聽從那句：「過了5年怎還是沒什麼改變」，我擁有最原始的單純，妳才會因為這樣喜歡我。

這讓《LEGO英雄傳2》變成一部好可愛的電影，但卻用一股歡騰熱鬧的方式來包裝，龍克斯（基斯柏特聲演）看似身手不凡的英雄，卻想用他的霸道毀掉兩個世界，他不想要有愛，他以為只要有憤怒與怨恨，一個人就可以變得更好，但永遠不是這樣的。

《LEGO英雄傳2》向基斯柏特眾多經典角色致敬！（點圖放大▼）

+ 5 + 4 + 3

故事終究有了好的結尾，在迎接荒謬瘋狂的結尾之前，我竟徹底被那個告別給打動了，阿墨與龍克斯之間，誰也不用變成誰。「我永遠不會變成你。」、「那如果是你變成阿墨呢？」

時間的軸線原來沒有一定，只要肯去包容，肯去愛，回到童年的自己，還是有機會的，畢竟我們本來都不完美：「Everything is NOT Awesome」任何事情都很糟糕，所以我們有義務，有責任，讓自己在這個不夠好的世界裡面，努力讓自己的生活更好。

童年的自己想要長大；成熟的自己想要幼稚。但是我們還是在往前走啊，未來一直在我們的眼前，成為我們想像的樣子，這也許就是所謂的成長，無論在人生的任何階段，都能回頭看看幼年時期的自己，摸摸自己的頭，對他說，謝謝你，你很努力呢，我也會一直認真變得更好。我們要彼此加油，就這樣，說好了哦。

即刻重溫上集精彩劇照！（點圖放大▼）

+ 26 + 25 + 24

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。