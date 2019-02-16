Chris Pratt續為Lego英雄傳2配音　獲訂造不羈新角色致敬「星爵」

「LEGO英雄傳」的Fans們等待多年，拍了兩部外傳電影《LEGO蝙蝠俠英雄傳》、《LEGO旋風忍者大電影》後，今年總算帶來新片「LEGO英雄傳2」。照樣是天馬行空，照樣是風格酷炫，我們最愛的Lego玩具，繼續引領我們展開大冒險。

2014年《Lego英雄傳》上映時，電影以非常另類的翻轉思考，重新解讀《反斗奇兵》系列所賦予我們的意義。如果那些玩具的大冒險故事，都是我們想像出來的呢？所以名不見經傳的小人物，也能有拯救世界的一天，此後鳴金收兵，也至少有輝煌的過往可以拿出來炫耀（《Lego英雄傳》首集劇照）

《Lego英雄傳》故事新穎，用大量的Lego玩具組合當主角，你以為這是個超老土的冒險故事，沒想到當劇情來到一半，秘密揭曉，卻發現這一切是個充滿後設趣味的電影。原來這一切都是孤獨的小男孩，自己打造出Lego王國，並且在腦海裡面構築一連串刺激的大冒險，看似沒有邏輯，但這就是孩子們的思考，在我們小時候，不也是這樣嗎？想什麼都是冇頭冇尾，只喜愛繽紛的創意。

在玩具的世界裡面，我們將玩具當作朋友，但在另一方面來說，似乎也呈現出我們的孤獨。以我們就更鍾情於玩具裡面的世界吧，也難怪「Lego」系列電影總能夠屢創佳績。來到《Lego英雄傳2》。這一次的故事敘述原本陽光燦爛、一切都超美好的世界，人民面對一個重大的全新威脅：一群來自遙遠外太空的邪惡LEGO DUPLO®入侵者，將阿墨所存在的世界破壞得滿目瘡痍，他們攻城掠地的速度之快與規模之大，令人匪夷所思，即使想重建都來不及！

為了打倒這群宇宙壞蛋、恢復Lego世界的和平與秩序，阿墨、蕾絲、與蝙蝠俠以及其他好朋友將啟程前往遙遠宇宙的另一端，在那裡有一個奇妙的音樂銀河，這趟旅程將產生一連串對於他們的勇氣、創意、智慧、友誼以及拼裝技巧的嚴苛考驗。

按圖看Lego英雄傳2角色及精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

最近才剛訂婚的「星爵」Chris Pratt，當初就是因為幫「Lego英雄傳」配音展開爆紅之路，他接下來也成為一線票房巨星。今次更為《Lego英雄傳2》一人分飾兩角，除了阿墨之外，還有另一個角色阿Rex，Chris Pratt為此開心表示：「這兩個角色在性格上大相逕庭，Rex是阿墨在外太空遇見的救星，留着長度恰好的鬚根，是一名漂泊在宇宙中的男子漢，自稱是捍衛銀河的考古學家、牛仔與猛禽訓練師。」

這個角色也直接致敬了Chris Pratt的兩個經典角色，分別是「銀河守護隊」系列的「星爵」及「侏羅紀世界」的「馴龍師」。這讓我們對於《Lego英雄傳2》有更多的期待。入戲院捧場吧！觀眾一定可以體驗到一場可愛卻又浪漫的大冒險，目不暇給，非常有趣。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。