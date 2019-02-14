【LEGO英雄傳2】掀熱潮！成功全靠呢3個角色　連蝙蝠俠都撼唔贏佢

《LEGO英雄傳2》（The Lego Movie 2: The Second Part）在北美上映首成功再度擄獲家庭觀眾的心，天真、善良又樂觀的LEGO英雄阿墨（Emmet Brickowski）與他的夥伴們以3500萬美金的票房成績再次奪下冠軍。這次「小野貓」蕾絲（Wyldstyle／Lucy）與超級英雄們被來自外星的蜜美狠將軍（General Sweet Mayhem）與瓦立變女王（Queen Watevra Wa-Nabi）擄走，唯獨留下阿墨，不得已，他只好重新啟動英雄模式，駕駛着自製的太空船前往宇宙搭救同伴。

「小野貓」蕾絲由Elizabeth Banks聲演。（劇照）

《LEGO英雄傳2》是一部希望可以讓全家男女老少一起同樂的電影，目標族群不再只是男生，更擴大到女性族群，因此片中的女主角蕾絲，新角色蜜美狠將軍與瓦立變女王在這次的劇情安排中非常亮眼！

這些女性角色的共通點就是強悍、獨立又勇猛 Elizabeth Banks

回歸為蕾絲配音的Elizabeth Banks說：「導演這次融入多位女性角色，讓她們每個人都有不一樣的性格、目標、情感與力量！蕾絲還是像以前一樣勇猛善戰，更重要的是她想保護同伴的心，讓她變得這麼勇敢。她唯一受不了的就是，為什麼阿墨都不會長大。」

「小野貓」蕾絲與阿墨。（劇照）

為瓦立變女王配音的Tiffany Haddish什說：「這是一個沒有固定外型的角色，就如同她的名字一樣，她的造型千變萬化，是整個星系的最高領導者，她隨時在思考、計劃與統籌，她統治整個星系，想法必須比別人快10步，她的外型就跟她想點子的速度一樣，不斷變化，讓人猜不透她的內心在想什麼。就連最聰明、內心最深沉、最難以捉摸的蝙蝠俠也不是她的對手。」與蝙蝠俠的配音對手戲讓Tiffany Haddish過足戲癮。

瓦立變女王由Tiffany Haddish聲演。（劇照）

為蜜美狠將軍配音的是Stephanie Beatriz，她說：「蜜美狠將軍就像是裝了閃亮翅膀的黑武士，是宇宙中地位僅次於瓦立變女王的重要角色，穿着類似超級英雄的服裝，駕駛着先進的飛船，頭上戴着能讓人變聲的頭盔，大權在握又極度忠誠。蕾絲與她兩人在氣勢上勢均力敵，加上兩人都是絕不投降的個性，因此在片中有多次精彩的對決場面。」在錄音室中，雖然兩人很少在錄音室中相見，但Stephanie還是可以清楚感受到Elizabeth賦予蕾絲的強大氣場。因此，在聲音與氣勢的表現上，Stephanie也不願蜜美狠將軍輸給蕾絲，錄完最後大戰的一場戲時，Stephanie與Elizabeth兩人都用盡了全力，「肢體緊繃的程度不亞於演出一部動作電影！」

蜜美狠將軍由Stephanie Beatriz聲演。（劇照）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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