【過春天】內地導演拍香港少女水貨客　大專校花湯加文升呢做主角

內地新導演白雪執導新片《過春天》，講述兩名香港女中學生，當上「水貨客」鋌而走險賺快錢，除了飾演女主角「佩佩」的內地演員黃堯，仲有一位熟悉的面孔出現，她正是2013年大專校花湯加文。 入行5位的她，演出過逾10部電影作品，但都是甚少鏡頭的小角色，今次以主角身份演出《過春天》，更於柏林影展及多倫多影展等國際舞台亮相，可謂殺出一條血路！

湯加文（右）身在柏林參加電影節，走上國際舞台。（微博圖片）

現年28歲的湯加文，畢於城市大學創意媒體系，2013年參加雜誌舉辦的大專校花比賽奪得冠軍，讀大學時已參與過不少電影幕前及幕後的工作，掛住校花名銜更順理成章加入影圈，第一部正式大銀幕作品是鄭丹瑞執導的《分手100次》，飾演C All Star的女神，之後數年間拍過《藍天白雲》、《香港仔》、《陀地驅魔人》、《暗色天堂》、《29+1》，還有今年賀歲檔的《恭喜八婆》。

湯加文於賀歲片《恭喜八婆》有戲份，似乎同導演彭浩翔幾Friend喎。（Instagram圖片）

湯加文在《私人會所》有大膽演出。

最令人印象深刻的作品要數2017年上映的《私人會所》，湯加文飾演其中一位私竇坐枱小姐，戲中有全裸大膽演出，在鏡頭前露出臀部，她曾受訪表示，自知不是典型大眼美女，故想走特別路線，視舒淇為目標，跟見偶像拍《色情男女》有裸露演出，夠突出又不俗氣，自己亦有樣學樣：「我演乜都得，冇任何界限」。

28歲湯加文演16歲中學生，無懼素顏上陣。（Instagram圖片）

湯加文話自己唔係典型靚女，要走特別路線。（Instagram圖片）

拍過10部戲，湯加文的名字似乎未入到屋，去年她獲邀參演《過春天》，飾演香港的富家女學生，戲份僅次於女主角黃堯，這部電影去年10月參展多倫多電影節，近日又於柏林影展的「新生代單元」中亮相，電影講述居住在深圳的女學生，每天過關返學，為一圓與好友到東京富士山看雪景的想夢，甘願犯險「走水貨」，豈料越陷越深，身陷險境仍不知。

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故事探討年青一代面對成長、家座、愛情及友情等問題，亦以另類角度帶出中、港矛盾，不少觀眾大讚電影夠清新，展現出少女的細膩情感，幾位新生代演員的演出亦相當亮眼，湯加文藉著這部電影踏上電影國際舞台，未來應該大有發展。