【林嶺東逝世】拍攝逼真無底線　余文樂拍《迷城》「堅撞車」爆鼻

曾憑《龍虎風雲》勇奪香港電影金像獎最佳導演的林嶺東周六（29/12）下午於家中猝逝，享年63歲，震驚電影界。林嶺東擅長拍攝動作電影，當中最為人熟悉必定是「風雲」三部曲。林導拍攝手法一向瘋狂，為求拍攝效果逼真，很多時都要求演員親身上陣，當中在拍攝《迷城》時，主演的余文樂及古天樂亦接連受傷。可見，林導演為追求逼真，真是在所不惜。

古天樂在《迷城》中不乏動作場面。（網上圖片）

據當時報導指出，林嶺東導演在拍攝《迷城》時，為了追求動作場面的逼真效果，紛紛要求多位演員親身上陣動作場面。有指當時拍攝才剛開始，劇組接二連三發生意外。劇情講到余文樂被飾演黑幫大佬的張孝全追殺，駕駛大貨車的余文樂與兩架私家車發生碰撞，但沒想到原來這場車禍是「堅撞」，有指當時車內並無裝置防滾架，最終導致余文樂撞爆鼻。

有指余文樂在拍攝《迷城》時，不幸撞爆鼻。（網上圖片）

當時導演林嶺東，連同張孝全一同出席在成都舉行的宣傳活動。（視覺中國）

而另一主演古天樂亦告受傷，當時正在拍攝他揸快艇，豈料有指當時快艇的軚盤脫落，最終古仔要把快艇撞去另一隻船先及時停下，最終弄傷腳部。

古天樂指拍攝時使用真刀，真的「有點害怕」。（網上圖片）

除了兩位演員拍攝時遇到意外後，當時擔任古天樂的替身亦遇到意外。有指他當時在葵涌碼頭試戲時被車撞到，頭和盆骨重創。最終，他被送往深切治療部進一步檢查。

古天樂在拍攝《迷城》時腳部受傷。（網上圖片）

張孝全手執開山刀劈過去 古天樂：真的有點害怕！

林嶺東對於電影中的道具也都認真看待，當時其中一場戲指張孝全拿着真的開山刀向古天樂劈過去，而當時富有拍攝經驗的古天樂亦曾表示：「真的有點害怕！」而當時余文樂亦指出，本來是用道具刀，但到拍攝的前一天，卻改用真刀：「我都嚇一跳！」；另外，當時用來拍攝《迷城》的道具鈔，因為像真度高，導致借用道具銀紙的羅潤霖及道具領班張偉全惹上官非，幸最終張偉全上訴得值，獲撤銷其保管偽鈔定罪。

林嶺東連同余文樂（中）及張孝全（右）一齊出席《迷城》宣傳活動。（視覺中國）