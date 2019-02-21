【變種特攻】曉治積曼憑狼人打入健力士世界紀錄：10歲已開始挑戰

在《變種特攻》的電影世界，狼人及X教授一直榮辱與共，沒料到，這段關係一直延續到現實世界。「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）及「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）兩人今次齊齊獲表揚，獲健力士世界紀錄（Guinness World Records）認可，一齊成為最長壽Marvel超級英雄角色。曉治積曼在接過健力士世界紀錄證書，興奮地表示：「當我在10歲的時候就希望得到這個！」如今終於夢想成真了。可是，原來當初曉治積曼並非飾演狼人的首選，而且連後備都不算。

「狼人」曉治積曼及「X教授」柏德烈史釗活首次在2000年上映的《變種特攻》中現身。（網上圖片）

首集《變種特攻》在2000年上映，當時飾演狼人及X教授的演員正正是曉治積曼及柏德烈史釗活。由於電影當時獲不俗評價，而且全球票房獲佳績，於是成功開啟《變種特攻》系列電影以及超級英雄漫畫改編成電影的熱潮。而兩人最後一次擔演狼人及X教授，是在2017年上映的《盧根》（Logan）。而兩人的健力士世界紀錄竟長達16年228日。

曉治積曼指自己小時候已希望打入健力士世界紀錄，如今終於夢想成真。（網上擷圖）

在接過獎狀一刻，曉治積曼有如夢想成真，他表示當他還是小孩的時候，就已經希望能打入健力士世界紀錄。他在10歲時曾試圖挑戰「手肘放最多硬幣的健力士世界紀錄」。雖然失敗了，但他沒有氣餒，與其兄長嘗試打破「不休止地打羽毛球」的世界紀錄。可惜最終仍失敗收場。如今他終於透過「狼人」一角，實現他兒時的夢想：「我終於成功了，這就是我進入演藝圈的原因，謝謝。」

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曉治積曼憑狼人打入健力士世界紀錄，16年的狼人生涯，殊不簡單。（網上圖片）

兩人的紀錄將會寫在2020年出版的《健力士世界紀錄》書上，而該書的總編輯Craig Glenday在頒發獎項後，打趣表示：「你和你哥哥任何時候都可以再挑戰世界紀錄，因為世界最長的羽毛球比賽紀錄目前只有25小時。」

柏德烈史釗活今次也成為健力士世界紀錄保持者，「X教授」也是做足16年

之後Craig Glenday送上短片，片段竟出現「狼人」好友「X教授」柏德烈史釗活。原來兩人今次共同擁有此紀錄。在片中，柏德烈史釗活表示：「你好！親愛的！我發現你和我一樣，現在都是健力士世界紀錄保持者。恭喜你，我的朋友。你又多一樣東西可以掛在牆上。」

Dougray Scott（右）因拍攝由吳宇森（左）執導的《職業特工隊2》而錯失演出狼人的機會。（網上圖片）

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羅素高爾因為剛拍完《帝國驕雄》，而婉拒成為狼人；而他卻推薦了曉治積曼。（網上圖片）

如今說起曉治積曼，第一時間必定聯想起狼人。可是原來當初曉治積曼並非演出狼人的首選，而且連後備都不是。曉治積曼在2013年接受澳洲電台《2MMM》訪問時曾透露如何獲得演出狼人的機會：「拜仁辛格（Bryan Singer）原本想讓羅素高爾演出，可是他回覆『喂！老友，我剛忙完《帝國驕雄》（Gladiator），這新作品不適合我，但你可以看看這個人』」就這樣，羅素高爾婉拒了，而他口中「這個人」就是曉治積曼。雖然得到羅素高爾的推薦，但導演拜仁辛格並沒有就此找曉治積曼，導演找來英國影星Dougray Scott出演狼人。可是，臨門一腳「撻Q」，Dougray Scott因拍攝《職業特工隊2》撞期，最終無緣演出。而今次，終於輪到曉治積曼上場，之後一早就做了16年228日。

「X教授」柏德烈史釗活祝賀老友「狼人」曉治積曼，齊齊獲獎。（網上擷圖）

目前曉治積曼已宣布卸任狼人，而新版的《變種特攻》系列電影集中在年輕版上，故兩人的紀錄將在短時間內不會再改寫。而目前唯一最接近此紀錄是「鐵甲奇俠」羅拔唐尼，可是如無意外，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）將也是鐵甲奇俠的終局之戰，所以兩人的紀錄短時間也難以被打破。