【變種特攻】《New Mutants》映期一拖再拖　三部曲計劃恐遭取消

根據外電消息，Josh Boone導演一波三折的全新電影作品《The New Mutants》，可能即將再度面臨另一次的延期，甚至有可能捨院線轉往影音串流平台Hulu發行。

《New Mutants》海報

不斷延映的《The New Mutants》

原本預計要在2018年4月13日上映的本片，一度順延到2019年8月2日。根據報導指出，導致不斷延期的主因為大規模的補拍工作，還有不少消息暗示這些額外拍攝部分幾乎多達本片一半的劇情。

過去幾年，我們看到20th Century Fox對《變種特攻》（X-Men）系列採用了一些與以往不同的方式經營。他們將自己對於主流電影以及低成本類型電影的專注程度分開，而後者獲得了評價及商業上的成功，無論《死侍》或《盧根》都被譽為相當傑出的超級英雄電影作品；而《The New Mutants》向來也都被視為一部與眾不同的超級英雄電影，該片是結合超級英雄與恐怖類型的全新嘗試，而20th Century Fox更是在《小丑回魂》（IT）成功之後，打算讓這部電影徹底走驚悚恐怖風格。

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+ 5 + 4 + 3

然而，最新的報導則透露本片的製作計畫依然深陷泥淖。Merc With A Podcast網站的Scott Bechtel在Twitter上分享了一個「小道消息」：

Scott Bechtel在Twitter上分享了一個「小道消息」。（Twitter）

根據Scott Bechtel的說法，20th Century Fox與Josh Boone對這部電影的成品狀況尚未達成共識。他認為他們目前正計畫要將《The New Mutants》的上映日期再度延期到今年11月，而20th Century Fox其實也有考慮讓這部被他們視為「難產」的電影，在Hulu平台上發行的。令人難過的是，這則由Scott Bechtel公開的傳聞，看起來似乎有着一定的可信度。

池魚之殃

《The New Mutants》的補拍工作原定於2018年9月展開，但至今依然無聲無息。Scott Bechtel談及此事時，他認為造成這個狀況背後的原因，或許是因為在演員們的召集上出現一些瓶頸。其中，Anya Taylor-Joy對於自己必須要再度投入《The New Mutants》中似乎感到相當沮喪。

《The New Mutants》2018年前導預告中的Maisie Williams。（劇照）

但注意，雖然以上傳聞聽起來可信度極高，但這目前依然只是傳聞。事實上，《The New Mutants》的命運可能深深受到另一個因素的影響，那就是迪士尼與20th Century Fox的收購案。

迪士尼希望收購20th Century Fox旗下的影視作品，目前只差國際監管機構的最終批准。順利的話，《變種特攻》以及《神奇4俠》（Fantastic Four）系列版權很快將會再度回歸Marvel工作室的手中。迪士尼也承諾目前20th Century Fox旗下所有「已完成」的電影都將會照計畫推出，但其中到底有沒有包含《The New Mutants》呢？雖然本片的主要拍攝工作早已完成，但需要補拍的部分依然非常廣泛。可惜的是，迪士尼也有可能會將《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）視為20th Century Fox版《變種特攻》時代的最終章，甚至取消《The New Mutants》的發行。

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可能盼不到年輕變種超級英雄三部曲

這對於《變種特攻》粉絲來說將是個失望的結果。導演Josh Boone是位相當資深的漫畫粉絲，他也深愛Chris Claremont以及Bill Sienkiewicz所創作的《The New Mutants》篇章。事實上，Josh Boone原本預計要讓本作成為全新電影三部曲的開端，並介紹這些年輕的The New Mutants角色，但這可能已經不會成真了。

《New Mutants》劇照

如果這個全新的消息為真，《The New Mutants》最後甚至很有可能根本不會在院線發行。

《The New Mutants》目前預計延期至2019年8月2日上映。

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