【變種特攻】《New Mutants》映期一拖再拖　三部曲計劃恐遭取消

電影
撰文：
最後更新日期：

根據外電消息，Josh Boone導演一波三折的全新電影作品《The New Mutants》，可能即將再度面臨另一次的延期，甚至有可能捨院線轉往影音串流平台Hulu發行。

《New Mutants》海報

不斷延映的《The New Mutants》

原本預計要在2018年4月13日上映的本片，一度順延到2019年8月2日。根據報導指出，導致不斷延期的主因為大規模的補拍工作，還有不少消息暗示這些額外拍攝部分幾乎多達本片一半的劇情。

過去幾年，我們看到20th Century Fox對《變種特攻》（X-Men）系列採用了一些與以往不同的方式經營。他們將自己對於主流電影以及低成本類型電影的專注程度分開，而後者獲得了評價及商業上的成功，無論《死侍》或《盧根》都被譽為相當傑出的超級英雄電影作品；而《The New Mutants》向來也都被視為一部與眾不同的超級英雄電影，該片是結合超級英雄與恐怖類型的全新嘗試，而20th Century Fox更是在《小丑回魂》（IT）成功之後，打算讓這部電影徹底走驚悚恐怖風格。

《The New Mutants》破格走恐怖風超英電影！點圖欣賞更多劇照▼

+5
+4
+3

然而，最新的報導則透露本片的製作計畫依然深陷泥淖。Merc With A Podcast網站的Scott Bechtel在Twitter上分享了一個「小道消息」：

Scott Bechtel在Twitter上分享了一個「小道消息」。（Twitter）

根據Scott Bechtel的說法，20th Century Fox與Josh Boone對這部電影的成品狀況尚未達成共識。他認為他們目前正計畫要將《The New Mutants》的上映日期再度延期到今年11月，而20th Century Fox其實也有考慮讓這部被他們視為「難產」的電影，在Hulu平台上發行的。令人難過的是，這則由Scott Bechtel公開的傳聞，看起來似乎有着一定的可信度。

池魚之殃

《The New Mutants》的補拍工作原定於2018年9月展開，但至今依然無聲無息。Scott Bechtel談及此事時，他認為造成這個狀況背後的原因，或許是因為在演員們的召集上出現一些瓶頸。其中，Anya Taylor-Joy對於自己必須要再度投入《The New Mutants》中似乎感到相當沮喪。

《The New Mutants》2018年前導預告中的Maisie Williams。（劇照）

但注意，雖然以上傳聞聽起來可信度極高，但這目前依然只是傳聞。事實上，《The New Mutants》的命運可能深深受到另一個因素的影響，那就是迪士尼與20th Century Fox的收購案。

迪士尼希望收購20th Century Fox旗下的影視作品，目前只差國際監管機構的最終批准。順利的話，《變種特攻》以及《神奇4俠》（Fantastic Four）系列版權很快將會再度回歸Marvel工作室的手中。迪士尼也承諾目前20th Century Fox旗下所有「已完成」的電影都將會照計畫推出，但其中到底有沒有包含《The New Mutants》呢？雖然本片的主要拍攝工作早已完成，但需要補拍的部分依然非常廣泛。可惜的是，迪士尼也有可能會將《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）視為20th Century Fox版《變種特攻》時代的最終章，甚至取消《The New Mutants》的發行。

《黑鳳凰》由《權力遊戲》Sansa Stark主演，搶先欣賞精彩劇照▼

+8
+7
+6

可能盼不到年輕變種超級英雄三部曲

這對於《變種特攻》粉絲來說將是個失望的結果。導演Josh Boone是位相當資深的漫畫粉絲，他也深愛Chris Claremont以及Bill Sienkiewicz所創作的《The New Mutants》篇章。事實上，Josh Boone原本預計要讓本作成為全新電影三部曲的開端，並介紹這些年輕的The New Mutants角色，但這可能已經不會成真了。

《New Mutants》劇照

如果這個全新的消息為真，《The New Mutants》最後甚至很有可能根本不會在院線發行。

《The New Mutants》目前預計延期至2019年8月2日上映。

【Marvel】變種特攻加入MCU在即　「X教授」占士麥艾禾唱反調睇淡
【變種特攻：黑鳳凰】一個重要角色喪生　令藍獸磁力王突變盟友？
IMDb公布明年全球最期待十大電影　漫畫改編超級英雄片佔半數
【變種特攻】火鳳凰自爆對舊作勁失望　盼黑鳳凰能為角色討回公道
盤點2019年必睇西片（上）：DC靠《沙贊！》硬撼《Marvel隊長》
盤點2019年必睇西片（下）：《復仇者聯盟4》以外仲有呢啲好戲！

延伸閱讀：

《復仇者聯盟》與《X戰警》合併在即？ X教授正在煩惱變種人與復仇者們共處一室的問題

《X 特攻隊》獨立電影不拍了？《死侍》作者：因影業收購案可能被取消

【本文由「電影神搜」授權轉載。】

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。