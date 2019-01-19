【毒行俠】奇連伊士活21歲出征過韓戰　年輕外貌仲同曉治積曼撞樣

荷里活長青樹奇連伊士活（Clint Eastwood）雖然年近90，至今仍幾乎每年都推出新作，今年就有《毒行俠》（The Mule）。而他早於50年代開始活躍幕前，現今觀眾對他的印象離不開沉默寡言的影壇大師，其實他年輕時曾是一代西部片不羈小生，顏值更輕鬆完勝今時今日的一眾男神。

奇連伊士活自導自演新作《毒行俠》再獲好評。（劇照）

88歲的奇連伊士活近年專注導演工作，已甚少再作幕前演出，但這位影壇傳奇堅持退而不休，今年以自導自演新作《毒行俠》再登大銀幕，演活晚年的唏噓生活，演技和導演功力都大受好評，印證荷里活一代傳奇之名，而他的入行經歷其實都相當精彩。

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西部牛仔型登國民情人

韓戰期間，21歲的奇連伊士活被陸軍徵召，從軍期間認識到跟影視界相關的人，就此半隻腳踏入荷里活，他離開軍隊後經朋友介紹開始上演技訓練班，又獲環球影業簽約，周薪只有100美金，當時他經常被批評演技生硬、咬字古怪，直至50年代末首次主演西部牛仔電視劇《Rawhide》，奇連伊士活終憑瀟灑風流牛仔的角色奠定國民情人地位。

見到奇連伊士活的舊劇照（左），隨時以為曉治積曼（右）又有新作。（劇照）

曉治積曼厚面皮「相認」，結果……

他之後又再陸續演出多部西部主題的作品，相關劇照近年出土，不時被錯認為曉治積曼（Hugh Jackman）的新相，可惜二人卻從未合作過，唯獨後者曾透露一次在活動後台遇見奇連伊士活，雖然正在排隊等上台，仍大膽提起經常被指跟對方人有相似，可是奇連卻回應：「細路，你阻住條隊啦。」曉治積曼補充當時自己尷尬得滿面通紅。不過即使對方表現冷淡，仍無損他對大前輩的尊敬，拍攝《盧根》（Logan）時，曉治積曼就自爆有參考奇連伊士活代表作《豪情蓋天》（Unforgiven）。