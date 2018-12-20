【跳入蜘蛛宇宙】好評直逼《蜘蛛俠》三部曲！集百家大成必睇佳作

2018年結束在即，個人認為今年下半年的電影，無論是寄予厚望的續作或大作，成績皆不盡理想……

不過《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（《Spider-Man: Into the Spider-Verse》）的問世，為這個稍嫌低迷的電影年注入一支強心針，並給予一個觀眾無懈可擊，且眼睛為之一亮「正港」（真正）驚喜壓軸，爛番茄與各大影評相關媒體評價皆開紅盤絕無虛假；相較華納兄弟（Warner Bros.）在年末只出了唯一DC宇宙系列作品《水行俠》（《Aquaman》），檔期與前者相當接近的Sony，也不遑多讓的出了無論劇本質量與誠意都十分豐富的《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》！

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》爛番茄與各大影評相關媒體評價皆開紅盤。（Facebook）

看膩超級英雄片？《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》絕對讓你為之一亮

論話題性的話，《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》雖略遜迪士尼、彼思與Marvel影業等大作一籌，但整體的可看性可完全不亞於其大作，甚至說是「完勝」一點也不為過！倘若已看膩了華而不實、過目即忘的速食商業片，那麼本片會是一部令人眼睛為之一亮、且嘆為觀止的優秀作品，特別是獻給至今已陷入「超級英雄電影疲勞」的觀眾。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》集齊六大蜘蛛俠。（電影宣傳照）

由《LEGO英雄傳》（《The Lego Movie》）、《逃學黐孖咇》（《21 Jump Street》）的導演檔：Phil Lord與Chris Miller執筆撰寫本片腳本，《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》某種程度上也與去年的《LEGO蝙蝠俠英雄傳》（《The Lego Batman Movie》）有著相同本質，論劇本的機智度，也同樣充斥著自捧或自嘲自家IP的惡趣味（也不忘揶揄黑歷史）；不過相較於後者，前者有著更加旺盛的野心，也與其他超級英雄影視作品所訴求事物的不同。

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》由《LEGO英雄傳》、《逃學黐孖咇》的導演檔：Phil Lord與Chris Miller撰寫腳本。（電影宣傳照）

諸多《蜘蛛俠》系列影視作品、諸多次的改編，千禧年後出品的Samuel Raimi與Tobey Maguire的《蜘蛛俠》三部曲已經是難以超越的巔峰，而《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》則將其翻轉現代觀眾對於《蜘蛛俠》系列IP的既定印象，並開拓了漫改電影的全新疆域。

論人物刻劃，本片更勝《蜘蛛俠：強勢回歸》（《Spider-Man: Homecoming》），從蜘蛛俠最平易近人的一面作為出發點，Miles Morales的角色輪廓也更加貼近人們將蜘蛛俠──Peter Parker視為啟蒙英雄的視角，使觀眾更能投入於其中。

Stan Lee老爺子留下的勉勵之語

不久之前才剛離開我們的Stan Lee，在裡頭也有著舉足輕重且別具意義的戲份。他在本片中對Miles說：

這是一套戰服，他總有一天會合身的。 Stan Lee

這句台詞看似維持Stan Lee一貫的幽默風趣，但本質上即為本片的核心價值：人人都可以戴上面具。

Stan Lee在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》化身服裝店老闆，仲唔止出現一次。（電影公司提供）

蜘蛛俠的問世之由亦是如此：社區型英雄，也與我們擁有著相同的命題；而在《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》片中，對此信念有著更具血肉的體現。「能力越大，責任越大」，蜘蛛俠助人為根，種子則是為此「放手一搏」的純粹與決心。

整體而言，《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》無論在建構世界觀與琢磨人物方面皆無懈可擊（甚至將近完美），貫徹始終的英雄旅程、渾然天成的成長弧線，忠實呈現美漫印刷質感的視覺風格相當細膩；論意義上，可謂最佳的《蜘蛛俠》影視作品（絕不浮誇）。不過它也懂得與其他《蜘蛛俠》系列作品做出區隔，形成一條獨樹一幟的創作血脈。年度最佳動畫長片（蓋章）！年度最佳漫改英雄電影（蓋章）！

《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》爛蕃茄滿分外媒零負評！點圖欣賞精彩劇照▼

+ 28 + 27 + 26

集各界《蜘蛛俠》於一身的傑作

Sony前兩個月才端出一灘使人髮指不斷的廚餘黑泥，隨後再端出了一桌美味豐盛的滿漢全席，成功解鎖一年內各端出「年度最差」與「年度最佳」超英片成就了。本片片尾片段大玩《蜘蛛俠》廣為人知的網路迷因實在太有哏，將《蜘蛛俠》IP所衍生的各種元素都玩到了極致，片末緬懷已逝世的兩位「蜘蛛俠之父」：Stan Lee與Steve Ditko，不禁令人眼眶泛紅。

延伸閱讀：

【影評】《蜘蛛人：新宇宙》不平凡的英雄旅程

看完一頭霧水嗎？《蜘蛛人：新宇宙》的片尾彩蛋解析來了（有雷注意）

【本文由「電影神搜」授權轉載。】