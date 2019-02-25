【奧斯卡2019】《Shallow》奪最佳歌曲　Lady Gaga原來最鍾意呢幕

電影《星夢情深》由Lady Gaga和畢列谷巴（Bradley Cooper）主演，其實之前已經拍過3個版本，不過今次反應依然強勁，全球收益為4.23億美元票房，獲得《金球獎》5項提名以及第91屆奧斯卡8項提名，包括：最佳電影、最佳男、女主角、最佳男配角、最佳改編劇本、最佳原創歌曲（《Shallow》）、最佳攝影和最佳混音等等。今次更憑《Shallow》成功贏得最佳電影歌曲。

Bradley Cooper是個才華音樂創作人，Lady Gaga則是夜店的表演者兼唱作人。（劇照）

《星夢情深》講述兩個星星相惜的熱愛音樂的創作人一起走過人生高峰低谷，滿有才華的Bradley Cooper因受酒精和毒癮的煎熬，多次帶來麻煩給Lady Gaga，但後者仍是不離不棄，可惜男方最後選擇了吊頸自殺，令女方傷心欲絕，只能在致敬音樂會上，演唱出為他編寫但從未演唱過的歌曲。

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《Shallow》的重點就是在於男女之間的互相傾聽。（劇照）

戲外，Lady Gaga憑《Shallow》贏得《第91屆奧斯卡》最佳原創歌曲獎，《Shallow》在戲內戲外皆大受歡迎，她在較早前接受訪問時都有提及自己喜歡這歌的原因，她：「我喜歡電影中《Shallow》的原因，在於他（Bradley Cooper）第一段的歌詞，給她帶來了很大的驚喜，當她走到舞台上，他們本在停車場寫歌並唱給他聽，這其實是一場男女之間的對話，互相很認真地聆聽。我認為我們身處在一個聆聽是非常重要的時代，女性渴望被聆聽，知道大家對這首歌很感興趣時，我感到十分震驚和不可思議，同時我作為一名歌手，它是我寫出最真實的歌曲之一我將這個獎和功勞都歸於整個團隊，從承辦商、工作人員、製作人甚至是Bradley Cooper，每個人都盡力想表達出一個最真實的效果。」

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Lady Gaga十分感謝所有有份出心出力的工作人員。（劇照）

同時Lady Gaga亦表示這場戲對她來說也極具意義，雖然這部電影的成本並不低，但跟現在的電影投入來比，相對來說是個小成本電影，但現在它取得商業上的成功，而且十分好看，很喜歡一套電影能讓不同人產生共鳴，「這的確是一件很特別的事。」

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Lady Gaga, Bradley Cooper - 《Shallow》