【奧斯卡2019】Gaga戴142年巨鑽頸鏈　淑女造型向柯德莉夏萍致敬

第91屆奧斯卡金獎像頒獎典禮今日（25/2日）已經圓滿舉行，Lady Gaga亦繼第76屆金球獎（Golden Globes Awards），再度憑電影《星夢情深》的主題曲《Shallow》奪得「最佳原創歌曲」。而Gaga就以一襲Alexander McQueen黑色露肩禮服亮相，貼身的剪裁完美地將她的美好身段表露無遺，但最搶眼的就是Gaga戴着的巨鑽頸鏈，這顆巨鑽原來大有來頭！

「傳說中的Tiffany黃鑽」足128卡 史上得3個人戴過

Gaga戴上的頸鏈來自知名珠寶商Tiffany & Co.，鑽石足足有128.54卡，更被名為「傳說中的Tiffany黃鑽」（The Tiffany Yellow Diamond）！這顆鑽石有142年歷史，只出現過人前3次。對上一次就是永恆女神柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）在1962年，為經典電影《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）拍攝宣傳硬照時戴過，不過今次Gaga配戴的頸鏈就經過重新設計。而在柯德莉夏萍之前，唯一戴過鑽石的人，就是美國外交官Sheldon Whitehouse的太太。她於1957年，在羅德島（Rhode Island）舉行的Tiffany Ball上，一嘗戴上這顆巨鑽的滋味。

最高級數黃鑽 Tiffany & Co.百年前購入

綜合外國傳媒報道，這顆傳說中的Tiffany黃鑽在1877年南非被發現，一年後就被創立Tiffany & Co.的Charles Lewis Tiffany以1萬8千美元（約現時14萬港元）購買。然後交給寶石專家雕琢成82個切割面，令鑽石更加閃，價值3000萬美元（約2億港元）。

根據Tiffany & Co.的行政總裁Jon King透露，這顆鑽石是全世界最大及最高級數的黃鑽：「這顆鑽石是全世界最重要的鑽石，除了是對我們創辦人願景的尊敬，亦是因為收購了這顆鑽石才建立了Tiffany & Co.的帝國，絕對是稀世之珍！」另外亦有消息指，Lady Gaga今次特別挑選黑色小禮服亮相，將頭髮盤成高髻，配上這顆珍貴的巨型黃鑽，是來向柯德莉夏萍在《珠光寶氣》中的造型致敬。