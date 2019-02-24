【來電追緝】一個場景拍完整套戲　帶觀眾代入追查真相

近年情節緊張的劇情驚悚片大受歡迎，賣的大多是用一系列懸念去包裝背後的真相。電影通常營造了緊張的氛圍，教人邊看邊捏一把汗，然後到最尾的結局通常也是出人意表的，近年最令筆者深刻的就是獲提名「第90屆奧斯卡金像獎」最佳影片的《訪‧嚇》（Get Out），故事情節緊湊之餘，演員精彩的演技也教人心寒，讓人重看多次也能再發現新的蛛絲馬跡。而這次介紹的電影就是近年大熱的另一主題—尋找失蹤或遭綁架人士為包裝。它就是《來電追緝》（英︰《The Guilty》）。

《來電追緝》男主角Asger Holm由Jakob Cedergren飾演。（劇照）

《The Guilty》是一套來自丹麥的電影，片長只有85分鐘。由年僅31歲的80後導演Gustav Möller執導，此片是他的首部劇情長片，但已屢獲好評，入圍美國獨立製片影展2018日舞影展，並以黑馬姿態獲得世界劇情長片單元的觀眾票選獎，同時獲得2018荷蘭鹿特丹國際影展的觀眾票選獎等殊榮，而且此片在美國影評網站爛蕃茄（Rotten Tomatoes）裡，獲得99%新鮮度的好評，非常厲害。現在已迅速被荷里活電影公司買下版權，將會拍美國版。

《來電追緝》故事拍攝場景單一，都是圍繞著報案室。（劇照）

電影講述的是警官Asger Holm在報案中心工作，一直接收的都是一些普通的求助致電，直到一天他收到一通電話，詢問之下是一名遭綁架女子的緊急來電，但她的身邊有一些古怪的聲音，以及男子的講話聲，情況看似非常緊急。不過這通電話很快就被掛斷了，當男主角Asger回撥時，電話就被一名男子接聽了，然後警告Asger不要多管閒事後掛斷電話。Asger就單憑來電者名字和電話號碼等簡單資料去在緊急的時間內查出受害人下落。

單看預告也能感受到電影的緊湊。（劇照）

本片主要只有一個場景，就是報案室內，和只有一個主要演員，就是警官Asger，跟以往的類似主題電影不同。缺乏了視覺上的變化，觀眾們和男主角一樣，靠的就是所有的細微聲音去推測，尤其在報案室這個寧靜的環境裡。而這樣的一個簡單的場景設計下，順著時序拍攝，觀眾就好像代入了Asger的角色一樣，跟著他去查出事情真相，而且是要和時間賽跑下去拯救出受害人。其故事背景設計和氣氛營造方面，就被譽為可媲美2018年票房大賣的電影《人肉搜尋》。結局也被形容為會有「驚人逆轉」，令人非常期待觀看。

《來電追緝》被譽為媲美《人肉搜尋》。（預告截圖）

網上消息指，美國已於去年10月上映，台灣將會於3月15日上映，而香港就暫時未有消息，希望可以快點到這令人期待又緊張萬分的電影吧！