【為副不仁．影評】給美國人看的電影　副總統才是真正話事人

《為副不仁》（Vice）是一部美國傳記喜劇片，以美國最有權力的副總統Dick Cheney（Christian Bale飾）為中心，講述Cheney從懷俄明小鎮的電工到當上白宮副總統當權之路的一步一腳印。總統題材的電影觀眾都看得多，副總統的電影卻比較罕有，觀眾可能會好奇副總統的工作是什麼，甚至電影中說副總統其實只是等待總統死亡而已，究竟這個副總統有什麼過人之處能成為一部傳記電影的男主角？

Christian Bale飾演的Dick Cheney與人物原型相似，他更為電影增磅40磅，為藝術犧牲的精神值得嘉許。（電影海報）

《為副不仁》是一部給美國人看的電影，電影裡重點講述單一行政權，又敍述了很多美國的政治事件，包括：水門事件、911自殺式恐怖襲擊及伊拉克戰爭等，其他國家的觀眾需要對美國國情有所了解，才能跟隨電影的步伐進入故事世界。電影的節奏稍快，如果觀眾缺乏對美國大環境的認知，難免會看得一頭霧水。

電影裡有不少和現實對剪、以及蒙太奇的運用，例如布殊答應Cheney的要求後下一個鏡頭是魚兒咬上魚餌的畫面，別具深意；可是運用得太多未免使電影變得零碎。（電影劇照）

《為副不仁》從戲名開始就十分主觀地評價了Dick Cheney的不仁，其實整部電影都以這個主題為基調，評價這個副總統對權力的慾望不絕，從白宮幕僚長、到國會議員、到國防部部長，再從大油田總統重新回到政界，他對喬治布殊提出當副總統的條件是：權力！然後他獨攬大權，架空總統權力，幾乎與總統平起平坐，甚至為了權力可以冷酷得不惜斷送身邊人。電影運用得最妙的是安排了一個帶觀眾進入故事的敍述者－Kurt，他以全知的角度談Dick Cheney，卻一直保持神秘的身份，編劇安排他在電影尾段給Dick Cheney重大一擊，實是耐人尋味。



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+ 9 + 8 + 7

《為副不仁》在今屆奧斯卡頒獎典禮入圍最佳電影、最佳導演、最佳男主角等八項大獎提名，首先說一說Christian Bale的演技，他在研究Dick Cheney這個人物上應該下了不少苦功，以致舉手投足都和原型甚相像，是為最佳男主角的一大勁敵； Sam Rockwell飾演的布殊亦扮得維妙維肖，亦是最佳男配角的強勢候補；就最佳電影而言，奧斯卡一直有屬於自己的政治取態，去年最佳電影由《忘形水》奪得，而非呼聲最高的《廣告牌殺人事件》就足以證明。《為副不仁》的政治色彩甚濃，曾經的當權者Dick Cheney公然被批評，原來當事人仍在人世，大概這就是民主體現，但《為副不仁》要問鼎最佳電影則有待觀望。

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