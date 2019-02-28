【裕民坊】黎明黃秋生都有喺到拍過戲　銀都戲院成集體回憶

觀塘裕民坊今日（28/2）清拆，在清拆之前都有不少香港人打卡留念，而且裕民坊有着渡過半世紀的老店，這一清可謂清走不少上一代留下的情懷，亦躲不過時代的變遷。裕民坊重建後，將會成為集住宅、酒店、商業、休閒用途設施及交通為一體的新地標，預計會在2021年前分階段完成。雖然舊有的裕民坊成為了港人的集體回憶，不過在電影《墮落天使》和《老港正傳》中，就為大家紀錄當年港味極重的裕民坊。

黎明和李嘉欣當年合拍《墮落天使》，勁靚仔靚女！（網上圖片）

由王家衛執導，黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮和莫文蔚主演的《墮落天使》於1995年上映，黎明當時扮演殺手，靚仔型格造型冧暈一眾少女！而《墮落天使》的取景地位於裕民坊與觀塘道之間的長型建築群，是該戲主要取景地，在向觀塘道港鐵高架橋的旁邊，掛着一塊大而亮的「第一芬蘭館」霓虹招牌，惟大招牌現時已不存在。

當時王家衛提及拍《墮落天使》時，其實有刻意加入一些香港風景，加深畫面，其中或會有些「九唔搭八」的香港景，但這些畫面往往在多年後翻看，便會成為大家的集體回憶，為當年的香港留下珍貴的紀錄。

黎明在《墮落天使》中扮演殺手。（網上圖片）

不再存在的「第一芬蘭館」霓虹招牌。（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

由黃秋生和毛舜筠主演的《老港正傳》中，講述黃秋生在現已拆卸的銀都戲院打工。（網上圖片）

觀塘兩大戲院

另一套電影《老港正傳》則由趙良駿執導，黃秋生、鄭中基、毛舜筠、莫文蔚、岑建勳和鮑起靜飾演，黃秋生扮演的左向況在香港左派戲院銀都戲院擔當放映員，對生活都一直抱懷理想。而昔日觀塘居民，其實除了有銀都戲院外，還有一間寶聲，而兩間戲院都先後結業，寶聲變成酒樓，銀都就於1963年開業，於2009年7月8日結業，2013年完成拆卸。現在居民要看戲，就要去APM。

《老港正傳》中的銀都戲院於早年完成拆卸。（影片截圖）

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此外，彭浩翔電影《出埃及記》都有在裕民坊的唐樓取景，是戲中溫碧霞的家。（網上圖片）