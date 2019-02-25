木村拓哉爆女兒長高秘訣　運動治療教練：是一個美麗的誤會

日本明星木村拓哉的女兒木村光希不但繼承了父母的美貌，現年16歲的光希已高170cm，其身高的優勢亦令她朝模特兒方向發展，讓一眾哈比族羨慕不已。日前木村拓哉上節目時就分享了光希長高的秘密，就是每晚不斷重複踮腳尖和落地的動作，這簡單的動作的是否真的有助長高，讓運動治療教練梁志銘來講解。

木村拓哉指光希為了長高，每晚都會進行一個「儀式」，更隨即向主持人示範。原來這儀式不過是踮起腳尖，再踩回地上，然後重複多次，但動作微小得讓主持人不禁失笑。木村指籃球和排球運動員長得這麼高，據說是因為落地時腳後跟骨頭受到衝擊，從而刺激生長激素分泌，達到增高的效果。

運動刺激生長激素分泌

運動治療教練梁志銘指這動作稱為「站立提踵」，但對於長高並非決定性因素，站立提踵時能增強小腿的肌肉力量，讓小孩更有力氣跑跑跳跳，達至充足的運動量和有助長高，形容是一個美麗的誤會，開心的結果。

至於「後跟骨頭受到衝擊而刺激生長激素分泌」，梁教練亦指出這只是間接而成的效果，因為重複踮腳亦算一種運動，而運動會刺激荷爾蒙分泌，因此是運動刺激生長激素分泌，而非後跟骨頭受到衝擊。