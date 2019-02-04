【門徒】另類賀歲片講毒品照大收　古天樂演道友夠放成金像獎遺珠

有些觀眾一年只會入場睇一部戲，好多時正是趁農曆新年全家入場笑翻餐，不過新年檔期亦非合家歡電影專利，過去都有不少另類賀歲片加入戰場，當中不得不提2007年的《門徒》，戲中集齊劉德華、吳彥祖、古天樂、張靜初等演員，刻劃販毒集團的劇情在新年仍殺出重圍開出亮眼票房。

《門徒》當年都是賀歲檔，但一樣大收。（劇照）

百無禁忌︰吸毒加死人照賀歲

《門徒》以警隊毒品調查科探員阿力（吳彥祖飾）化身臥底接近販毒集團主腦昆哥（劉德華飾），通過一連串事件獲取其信任，更獲收為門徒並進入製毒工場的核心，本來任務順利進行，阿力卻愛上單親媽媽阿芬（張靜初飾），發現對方被老公（古天樂飾）影響染有毒癮，可惜他即使多次出手幫忙，阿芬仍是逃不過吸毒過量而死的結局，阿力終將昆哥繩之於法，可是明明達成最初目的，只換來無盡的空虛。

電影細緻刻劃昆哥如何漸漸對阿力放下戒心，以及阿力由不理解為何有人會選擇吸毒到最後差點走上吸毒之路，每條故事線環環相扣，全片演出亦大獲好評，在第27屆香港電影金像獎囊括15項入圍，卻僅抱回最佳男配角和最佳剪接，當年不少人替《門徒》感到可惜，而當中最大遺珠必屬問鼎最佳男配角的古天樂。

古天樂當年入圍金像獎最佳男主角敗給華仔，曾被指因太大隻唔似吸毒，如今終於有人為他平反。（劇照）

大隻得有道理

古天樂在戲中飾演張靜初的毒蟲老公，戲中下場大快人心，雖然他的演出入型入格，卻被指太大隻未能寫實呈現染毒癮者的形象，近日有影迷分析背後原因，還這個角色一個公道。《門徒》中阿芬跟老公分別向阿力指證，自稱全為向對方證明可以戒毒才開始吸毒，全片由始至終都未有解釋誰是誰非，但觀眾大多傾向支持帶着囡囡的阿芬，只是原來古天樂的角色說的才是真話。

片中有幕阿芬毒癮大發，即在大脾內側注射毒品，有粉絲指出一般最初都是由手臂注射毒品，該部位反覆經歷被針頭刺穿再重新癒合，皮膚會變得愈來愈厚，直至找不到手臂上的血管，只能把目標轉向大脾，證明阿芬其實吸毒已久。而在阿芬死前，老公為她注射毒品時對她手臂上的血管不漲感到好奇，說明他吸毒時間比老婆短，仍未經歷上述情況，阿芬甚至熟門熟路提議老公給自己注射在頸部，而她全片多次講大話呃阿力，阿芬老公的健碩身形，都是提示之一。

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