【專業電影攝影學會】今期流行用App影相　古天樂：我冇咁嘅習慣

香港專業電影攝影學會舉行第31週年晚宴及頒獎禮，圈中不少藝人都有出席，包括：余安安、古天樂、林家棟、楊穎（Angelababy）、何浩文、林德信、蘇麗珊、王子涵等。 古天樂、Angelababy分別獲得「攝影師眼中最具魅力男、女演員」的獎項，而為電影《無雙》擔任攝影師的關智耀，就獲得最佳年度大獎。

古天樂與Angelababy出席香港專業電影攝影學會晚宴及頒獎典禮，二人分別獲選為最具魅力男、女演員。（梁碧玲攝）

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古天樂：無偶像包袱 淨係得行李

古仔與Angelababy獲選為最具魅力男、女演員，被問到二人平時會否覺得自己很有魅力，古仔就表示：「魅力不限於外表，可能還關乎一個人的內心，而對於一個演員來說，整個專業精神都可以表達出他的魅力。」他又指一個演員的魅力，有時都要靠團隊合作去表現出來，當中攝影師尤其重要，要講求美學、打燈、角度等等。問到二人會否有偶像包袱，古仔笑指「而冇無包袱，只有行李。」Baby就話自己有少少包袱，孭住佢，古仔就提議話或者可以拖住。

古天樂指現在流行相機食先，或者用特效相機App影相，不過他都沒有這些習慣。（梁碧玲攝）

麻麻地鍾意照鏡！

貪靚之人很多時都會比較愛照鏡去欣賞自己的外表，但公認是靚仔的古仔，原來並沒有經常照鏡：「平時麻麻地鍾意照鏡，屋企都唔多鏡，可能因為工作已經面對鏡頭。如果我照鏡時仲會覺得自己『嘩！好靚仔』咁我應該有少少精神病，要去睇醫生，我講我自己。」

古仔公認是靚仔、有型，但原來他並不太喜歡照鏡。（梁碧玲攝）

用特效App會影到唔認得自己

科技日新月異，影相拍片愈多愈方便，古仔也表示現在流行用手機影相，很多人都會「相機食先」，食飯前影一影，但他並沒有這樣的習慣。「好多人而家鍾意下載啲App，搞到完全認唔到自己個樣，我都很少這樣做。其實好幾年前我都有買相機影相，因為我覺得影相過程可以令自己放慢腳步，在鏡頭中不同角度去欣賞一件事、或者一個人，但近年可能工作太忙，已經無時間去影相了。」而Baby就指自從成為了媽媽，就很熱愛攝影：「有小朋友之後，日日都影很多相片和影片，都有興趣想試下做攝影師。」

Angelababy說自從有小朋友之後，日日都影很多相片和影片，真的有想過要做攝影師。（梁碧玲攝）

很多演員都演而優則導，古仔就話曾經有這個想法：「一個作者要靠支筆去講你想講的故仔，做導演亦一樣，要靠鏡頭去表達你想表達的影像和故事。」但他覺得要用鏡頭去講故仔，是一個幾高的學問，並不是能做好演員，就會懂得怎樣做導演，所以他好幾年前已經覺得，如果真的要做導演，就要放下手上所有工作，花一段時間去學習才可。身邊的Baby就話，暫時沒有考慮過，認為自己目前應該先做好演員。