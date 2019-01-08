【BTS防彈少年團】演唱會紀錄片70多國上映　俄羅斯禁播原因係…

有「世界彈」之稱的韓國男團BTS防彈少年團7位成員RM、Jin、Jimin、J-Hope、V、Suga和柾國出道5年半，在世界各地都有A.R.M.Y（BTS防彈少年團粉絲）支持，簡直是本世代超人氣偶像，不過紅透半邊天的他們今次竟然被俄羅斯拒絕！

俄羅斯車臣共和國的反同志團體視BTS擁有同性戀者的形象。（網上圖片）

事源BTS的演唱會紀錄片《BTS World Tour Love Yourself in Seoul》將於本月26日在，香港、韓國、台灣等全球多個國家以及地區同步上映，不過今次竟然被俄羅斯的車臣共和國首府格羅茲尼的電影院 Kinostar拒絕，於今個月3號官方Instagram上宣布停止售票，因為遭當地的反同志團體強烈反對，指BTS成員「外表不夠陽剛，說明了他們同性戀的傾向」，批評電影會為他們帶來「道德敗壞」和「墮落」的後果。最終電影院在強大的壓力底下，門票只開賣1天就被逼喊停。

其實練成一身肌肉的Jimin和柾國都很Man啊，柾國更是一揭成名啊！（網上圖片）

車臣以及鄰近共和國對於性別和性傾向持保守的態度，大多民眾認為男性應陽剛剽悍，未能接受韓國男團化妝跳舞的樣子，男子應該跟他們車臣的總統Ramzan Kadyrov一樣熱愛拳擊和摔角，更會徒手捉鱷魚才是男性應有的形象，不過對於外界人士來看，只能說一句︰「俄羅斯真的是戰鬥民族」！

香港A.R.M.Y不用擔心，本月26日在香港CGV將會上映《BTS World Tour Love Yourself in Seoul》。（資料圖片）