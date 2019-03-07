【驕陽歲月】周潤發拍戲頭部受傷兩條血痕　送院縫針再開工超專業

周潤發發哥近日正在拍攝新戲《驕陽歲月》，日前在拍攝期間發生意外，劇情講述發哥被黃德斌追債，繼而被襲擊；但意外發生時，發哥沒有即時叫停，繼續假戲真做，直至完成整場戲的演出！在場工作人員事後驚魂稍定，都忍唔住讚嘆一句：「真心佩服發哥的專業態度！」

工作行先的發哥原本打算在片場處理傷口，還吩咐工作人員攞水攞膠布，最後在導演潘耀明、監製黃斌及動作指導李忠志等人力勸下，才聽從大家的意見去醫院接受治療。

拍畢該場戲份後，發哥用手撳着頭頂，自行步出場景外坐低，大家這才驚覺他左邊額側，有兩大條血路緩緩滲出，血流披面，眾上馬上上前了解他的傷勢，以及為他抹血。反觀，身經百戰的發哥即叫大家冷靜兼不用擔心，再叫拎清水給他沖洗傷口。

有份演出《驕陽歲月》的方中信和黃德斌見發哥一面血，顯得非常擔心！

事發時，發嫂本來在廠外準備午飯，收到通知返回現場，再問：「點解搞成咁？」發哥即連聲安慰説傷不嚴重，再叫人撥開頭髮讓發嫂看傷口。但傷口範圍不小，導演潘耀明、監製黃斌及動作指導李忠志力勸發哥先去醫院治療，發哥更安慰大家「定啲、唔好驚！」又跟導演潘耀明說：「你先拍呢邊，我縫兩針返嚟繼續。」其後又說：「淡淡定，有錢剩！」發哥先安慰好一眾工作人員，定下軍心。

事發時，在廠外準備午飯的發嫂，接獲通知後立即入廠了解，見老公流晒血，沉著問：「點解搞成咁？」

其後去到醫院檢查，醫生考慮到發哥的傷口有足有一吋幾長，加上在片場開工，較大機會會受到細菌感染，所以必須縫針。但發哥甫聽見要縫針後，即提出：「我仲要返現場繼續拍攝，又要連戲，不要剃頭髮可以嗎？」最後只剪了傷口附近最少範圍的頭髮，縫了五針，其實更要天天往返醫院消毒和清洗傷口，直至拆線為止。最終發哥在醫院逗留約兩小時，整理好傷口後馬上趕回片場，吃過午餐，便立刻走向鏡頭前繼續埋位拍攝。

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