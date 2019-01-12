【光輝歲月】周潤發頹廢造型現身澳門拍戲　被影迷瘋狂集郵

在網上間中都會看到朋友在街上或行山時野生捕獲「發哥」周潤發，這次發哥於澳門現身，一樣吸引了一班影迷索取合照。發哥一頭瀟灑的長髮，明顯比平日增添了幾分滄桑感，似乎是忙於為新戲《光輝歲月》進行外景拍攝。據知，這次發哥是拍文藝片，跟袁詠儀合作，分別會在香港﹑澳門及內地拍外景，想捕獲發哥的話，應該還有機會。

一頭長髮的發哥跟平日的造型有點不同，在澳門為新戲拍外景。（網上圖片）

發哥最近忙於在澳門拍攝博納投資的合拍新片《光輝歲月》，電影近日主要在澳門拍外景的部分。早前發哥的好友，金像獎最佳導演林嶺東突然離世，發哥心情哀傷，林嶺東設靈時，發哥也是從澳門忙完工作後，趕回香港送別好友最後一程。

近日發哥忙於在澳門為新戲《光輝歲月》拍外景。（網上圖片）

高大的發哥現身澳門，眼利的影迷很易就發現他的身影。發哥在新戲的造型跟平日清爽的造型有些不同，這次他一頭長髮，身穿卡其色外套，配一條灰色的西裝褲，容貌上帶點滄桑感。這個頹廢得來又有點復古的造型，完全未有蓋過發哥的風采。多名網民在澳門遇到發哥拍戲，把握機會跟發哥自拍﹑拿簽名。

遇到影迷要求合照，發哥表現很有善，沒有大明星的架子。（網上圖片）

網民表示發哥穿上一身復古造型，真人很有型也很年輕，完全看不出已經有63歲。（網上圖片）

粉絲除了在網上分享，發哥拍外景的照片，又話發哥真的很親民，來者不拒。跟影迷合照後更會寒暄幾句，難怪發哥有那麼多粉絲。有指，這次發哥拍純文藝片，會在澳門﹑香港和內地拍外景，預計3月尾電影就會煞科。