【香港電影評論學會】黃秋生三度封帝：風雨飄搖的時候雪中送炭！

第二十五屆香港電影評論學會大獎今日在電影資料館舉行，由陳小娟執導；黃秋生主演的《淪落人》獲得包括最佳編劇及最佳男演員兩大獎。對於今次能獲得評論學會認同，兩人感受都特別深刻。憑《淪落人》奪最佳男演員獎的黃秋生話：「係依個風雨飄搖的時候雪中送炭，真係好喇！」；而導演陳小娟則指「超級開心」，因為她做了編劇7年，今次是首次獲最佳編劇獎。

陳小娟執導，黃秋生主演的《淪落人》獲得包括最佳編劇及最佳男演員兩大獎。（陳順禎 攝）

第二十五屆香港電影評論學會大獎今日舉行頒獎禮，第三度獲大會頒發最佳男演員獎的黃秋生現身頒獎禮。接過最佳男演員獎後，黃秋生指今次得獎特別有感受，並表示特別想再攞這個獎：「一直都諗攞多一個就好，可以平衡返。」然而，秋生續表示因為好耐無留意業界發展，不知道這個獎項有沒有繼續頒發：「因為都好耐無留意，同埋好耐無在這行業參與啲咩嘢。」當知道原來頒獎禮來到第二十五屆，而他得知自己第3度獲獎時都十分高興：「我知呢個會係好專業，（拎獎）唔係咁容易，係專業上一個認受，佢先會頒獎俾你。我當然好高興，同埋係呢個風雨飄搖的時候雪中送炭，真係好喇！」

黃秋生憑《淪落人》第三度奪得香港電影評論學會最佳男演員獎。（陳順禎 攝）

至於下月舉行的金像獎，黃秋生坦言：「無咩所謂喇，金像獎估唔到，電影評論學會就有條路估。佢哋係由一個影評角度、文化及文學角度選出，但金像獎就無得睇。」如果要選一個，秋生則表示：「只可以估周潤發。」至於而在頒獎禮上，劉德華指新導演要多找他，秋生也笑言要跟劉德華交換拍戲：「最想拍賺錢嘅戲，片酬高嘅戲，題材就無乜所謂，唔通拍《淪落人》個時諗住攞獎先拍咩。」

陳小娟獲劉德華頒發最佳編劇獎。（陳順禎 攝）

另外，憑《淪落人》奪最佳編劇的陳小娟對於今次能獲她首個編劇獎感到超級開心：「因為評論學會係舉足輕重，而且係編劇獎，自己入行都6至7年，一直都係做編劇。」但有苦自己知，她續表示：「其實一直都唔好彩，啲劇本一直都收唔足錢，一係就拍唔成。今次第一次拍得成自己的劇本，然後又攞到獎。所以好感動。」

她又指為何選秋生做男主角：「寫完覺得佢好似，然後身邊所有人都覺得唔搵佢唔得。一直好欣賞佢演技，又需要一個講粗口好動聽嘅人，所以絕對係佢。約出黎，真人再加多一份滄桑，好適合佢。」

對於劉德華指新導演要多找他，陳小娟表示：「今晚即刻返去搵題材。」