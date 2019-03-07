【香港電影評論學會】劉德華頒獎畀黃秋生即鬥嘴︰佢貪導演靚先拍

第二十五屆香港電影評論學會大獎今日在電影資料館舉行，獲得「最佳導演」獎的陳果、「最佳女演員」曾美慧孜、及「最佳男演員」的黃秋生亦有到場。而評論學會更特別邀請了劉德華擔任頒獎嘉賓。

第二十五屆香港電影評論學會今日在電影資料館舉行。 （陳順禎 攝）

劉德華曾懷疑金像獎評審唔識睇戲

適逢香港電影評論學會今年踏入第二十五年，大會在頒獎前播放歷年的得獎者，與演員及嘉賓一起回顧昔日點滴。對於曾在第十屆電影評論學會中，奪得最佳男演員的劉德華記憶猶新：「我初入行的時候已有金像獎，之後才有你哋。」他隨後笑指：「那時金像獎未頒過獎俾我，我覺得佢哋唔識睇戲，我自己就好大壓力。誰知有個新的獎項，我都要等十年先有獎，這才明白自己離懂得做戲原來很遠。」他特別提到今次見到好多新面孔獲獎，隨即在台上呼籲：「有機會搵我！」並向《淪落人》導演陳小娟表示：「唔好搵黃秋生，我覺得佢接係因為你靚女。」隨即傳來陣陣笑聲。

黃秋生憑《淪落人》成最佳男演員。（陳順禎 攝）

秋生得獎有預感

之後當頒發最佳男演員時，大獎得主《淪落人》黃秋生當然「還擊」：「之前華哥話我咁耐無拍戲，一拍就中，命中率都幾高。其實我係咁耐無戲拍，一拍就有。」他續指現在如《淪落人》零片酬的作品：「我諗華哥唔會介意。」，但他在台上呼籲：「華哥拍開個啲搵我就得。我拍個啲讓俾佢。」最後秋生亦不忙多謝評論學會頒獎及認同：「其實依個獎好難攞，後生唔知道咁難攞」，並表示知道得獎時覺得「好邪」：「因為得獎前一晚，發覺兩邊獎項唔平衡，心想如果拎多個，放在中間就好，殊不知翌日就獲通知得獎。

《三夫》曾美慧孜成最佳女演員。（陳順禎 攝）

劉德華成為第二十五屆香港評論學會頒獎嘉賓。（陳順禎 攝）

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